Progetto Giovani Cantù: si è aperto il 3° turno del campionato Under17 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: seconda vittoria consecutiva per il PGC che regola in casa Cernusco

Seconda vittoria consecutiva per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel girone B del campionato lombardo. Il team brianzolo diretto da coach Antonello Sorci mercoledì sera, il 12 ottobre, ha battuto in casa la Libertas Cernusco con una buona prova in progressione. Sugli scudi ancora una volta il bomber Beltrami top scorer con 22 punti. Cantù resta al secondo posto nel girone B alle spalle di Brescia e tornerà in campo mercoledì prossimo ospite dell'Aurora Desio.

Il tabellino di PGC CANTÙ - LIBERTAS BASKET CERNUSCO 88-66

Parziali: 18-15, 43-34, 68-53

PGC Cantù: Amadori 9, Grazzi 5, Azzolini 12, Beltrami 22, Morton 4, Ferrari 2, Moscatelli 11, Dioum 4, Bezzi, Mazzoleni A. 3, Mazzoleni F. 8, Bandirali 8. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il programma del 3° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 12 ottobre ore 19.15 Cantù-Libertas Cernusco 88-66, Blu Orobica-Brescia 71-76; giovedì 13 Bernareggio-Cremona, Lissone-Desio.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia* 6; Lissone, PGC Cantù* 4; Libertas Cernusco*, Blu Orobica Bergamo*, Bernareggio 2; Desio, Cremona, 0. (* 1 gara in più)

Il programma del 4° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 19 ottobre ore 21.15 Desio-Cantù, BluOrobica-Libertas Cernusco, Cremona-Lissone; giovedì 20 Brescia-Bernareggio.