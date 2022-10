Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 2° turno del campionato Elite lombardo.

Progetto Giovani Cantù: secondo colpo vincente del PGC U14 corsaro a Bernareggio

Secondo referto rosa per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che mantiene imbattibilità e primato del girone B lombardo grazie al colpo vincente messo a segno nel weekend sul campo di Bernareggio. Dopo una prima parte equilibrata i biancoblù diretti da coach Matteo Alberio hanno preso in mano la gara allungando e difendendo il vantaggio fino al termine. Prossimo impegno del PGC in casa domenica 23 contro i pavesi dell'Here You Can ancora a secco.

Il tabellino di PALLACANESTRO BERNAREGGIO - PGC CANTÙ 68-77

Parziali 22-21, 34-40, 46-59

PGC Cantù: Ventura 12, Sironi 16, Andreoni 8, Pozzi, Malano 22, Ghezzi, De Lucca 8, Imperiali 1, Moscatelli 3, Brenna 2, Fossati 3, Petruzzelli 2. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

I risultati del 2° turno girone B Under14 Elite

Sabato 15 ottobre ore 15.30 Bernareggio-Cantù 68-77, Robur Varese-Here You Can 92-51; domenica 16 Aba Legnano-Desio 58-40, Gallarate-Lissone 16-36.

Classifica girone B U14 Elite

Cantù, Robur Varese, Legnano 4; Bernareggio, Gallarate 2; Desio, Lissone, Here You Can Pavia 0.