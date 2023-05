Progetto Giovani Cantù: playoff di classificazione amari per la squadra brianzola.

Progetto Giovani Cantù: Viaggiator Goloso ko nei quarti contro Milanotre

Playoff di classificazione amari per la squadra Under17 Eccellenza del PGC. Il Viaggiator Goloso dopo aver chiuso al secondo posto il girone lombardo, ha perso i quarti di finale in casa contro il Milanotre per 48-61 vedendo sfumare la qualificazione per la semifinale al termine di una gara iniziata male e sempre all'inseguimento.

Il tabellino di Viggiator Goloso Cantù-Milanotre 48-61

Parziali: 11-18, 28-33, 44-49

Cantù: F Mazzoleni 22, Azzolini11, Moscatelli 5, Beltrami 4, Ferrari 3, Bezzi 2, Grazzi 1, Amadori, Morton, A. Mazzoleni, Marelli, Bianchi. All. Sorci.

Playoff girone di classificazione- Quarti di Finale

Varese Academy-Cremona 94-61, Viaggiator Goloso Cantù-Milanotre 48-61, Legnano-Cernusco 72-60, Gallarate-Bernareggio 78-69

Classifica girone A classificazione

Varese Academy 16; Cantù 14; Legnano 12; Gallarate, Bernareggio 10; Cernusco 8; Urania, Milanotre, Cremona 4; Lissone 2.