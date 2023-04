Progetto Giovani Cantù: si è giocato ieri il 6° turno del girone di classificazione lombardo.

Progetto Giovani Cantù: Viaggiator Goloso Under17 brusca franata a Cernusco

Il 6° turno del girone di classificazione Under17 Eccellenza si è rivelato amaro per il Progetto Giovani Cantù che ha dovuto incassare ieri sera una brusca frenata. Il Viaggiator Goloso Cantù infatti è stato sconfitto sul campo della Libertas Cernusco dopo una gara molto combattuta con vantaggi alterni ma che nel finale ha premiato l'allungo dei locali. Cantù di coach Antonello Sorci tornerà in campo mercoledì prossimo in casa contro Gallarate.

Il tabellino Libertas Cernusco-Viaggiator Goloso Cantù 86-75

Parziali: 18-21, 40-42, 62-60

Cernusco: Pirotta 36, Ghezzi 18, Agnoletto 12, Gerbasio 10, Humilde 8, Sessi 2, Merlo, Brambilla, Olivi, Gaias.

Viaggiator Goloso: F. Mazzoleni 20, Moscatelli 16, Grazzi 13, A. Mazzoleni 11, Bianchi 5, Amadori 4, Bezzi 4, Azzolini 2, Ferrari, Marelli, Colombo, Bargna. All. Sorci.

Classifica girone A classificazione

Varese Academy 12; Legnano 10; Cantù, Gallarate 8; Cernusco 6; Urania, Milanotre, Bernareggio 4; Lissone 2; Cremona 0.