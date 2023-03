Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 2° turno del girone di classificazione lombardo.

Progetto Giovani Cantù: Viaggiator Goloso under17 va ko con la Varese Academy

Si è giocato in settimana il 2° turno d'andata del girone di classificazione Under17 Eccellenza che ha visto il ko casalingo del Progetto Giovani Cantù battuta dalla capolista Varese Academy. Il Viaggiator Goloso infatti è stato stoppato a domicilio dai pari età varesini che si sono imposti per 66-75. Il team brianzolo di coach Antonello Sorci tornerà in campo domenica 26 marzo ospite del Bernareggio.

I risultati del 2° turno d'andata del girone A classificazione

Martedì 14 marzo Urania-Gallarate 43-51; mercoledì 15 Cantù-Varese Academy 66-75, Cernusco-Lissone 68-60, Legnano-Bernareggio 80-72, Cremona-Milanotre 72-77.

Classifica girone A classificazione

Varese Academy 4; Cantù, Legnano, Cernusco, Bernareggio, Milanotre, Gallarate, Lissone 2; Urania, Cremona 0

Il programma del 3° turno del girone A classificazione

Martedì 21 marzo Urania-Cernusco; mercoledì 22 Gallarate-Cremona; giovedì 23 Lissone-Legnano; domenica 26 Bernareggio-Cantù, Varese Academy-Milanotre.