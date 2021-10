Progetto Giovani Cantù vittoria esterna per l'Hollywood Kart che sbanca Legnano ed è sola in testa

Campionati giovanili regionali

Progetto Giovani Cantù risultati del 2° turno d'andata del campionato under19 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta ha regolato alla distanza l'Accademia Altomilanese e resta primo da solo

Buone notizie per il Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha inanellato la seconda vittoria consecutiva della sua squadra Under19 Eccellenza. Il team diretto da coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart infatti ha sbancato il campo di San Giorgio su Legnano domando alla distanza un'ostica Accademia Alto Milanese per 73-62. Locali che sono partiti meglio per condurre nel primo quarto. Nella seconda frazione hanno però carburato i canturini che sono riusciti a sorpassare per chiudere avanti all'intervallo sul 35-40. Il team brianzolo ha poi tenuto il vantaggio senza però riuscire a scrollarsi di dosso i padroni di casa che si sono arresi solo negli ultimi 10' . Con questa vittoria l'Hollywood Kart mantiene imbattibilità e testa del girone Giallo dopo due giornate e lunedì prossimo tornerà in campo per ospitare a Vighizzolo il Bernareggio.

Il tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE -HOLLYWOOD KART CANTÙ 62-73

Parziali 24-17, 35-40, 51-56

Hollywood Kart Cantù: Terragni 2, Tosetti 2, Moscatelli 16, Meroni, Trombetta 17, Redaelli 4, Elli 6, Milici 12, Borsani 7, Brembilla 7, Greppi, Maduka. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

ABA: Pisoni 7, Cassinerio 8, Da Ru’, Zuccoli 3, Bigonzi, Baggi 15, Fragonara 12, Armiraglio, Amorelli, Bassani, Codato 8, Ferrario 9. All. Agostinello.

Risultati del 2° turno girone Giallo

Lunedì 4 ottobre: ore 20.30 Accademia Alto Milanese-PGC Cantù 62-73, Bernareggio-Robur Varese 69-44, Here You Can-Milano tre 77-53.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 4; Pallacanestro Varese, Milanotre, Here You Can, Bernareggio 2; Accademia Alto Milanese, Robur Varese 0.

Programma del 3° turno girone Giallo

Lunedì 11 ottobre: ore 19.15 PGC Cantù-Bernareggio (Toto Caimi di Vighizzolo), Milanotre-Accademia Alto Milanese, martedì 12 Robur Varese-Pallacanestro Varese.