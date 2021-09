Progetto Giovani Cantù la squadra Under19 del PGC esordirà in casa il 27 settembre contro Here You Can

Progetto Giovani Cantù la Fip Lombardia pubblicato il calendario ufficiale della stagione 2021/22.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta nel girone giallo che chiuderà la regular season il 18 gennaio 2022

Scaldano i motori anche le squadre Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si stanno allenando in vista dell'esordio nei rispettivi campionati lombardi. I primi a scendere in campo saranno gli Under19 del PGC che debutteranno nel girone Giallo lombardo lunedì 27 settembre in casa, al Toto Caimi di Vighizzolo, contro l’Here You Can Pavia (ore 21,15). La prima fase del torneo si chiuderà il 18 gennaio quando gli U19 PGC guidati da coach Mattia Costacurta osserveranno il turno di riposo.

Ecco il calendario completo degli U19 PGC

1° turno Cantù-Here You Can (andata 27/9, ritorno 15/11)

2° turno Accademia Alto Milanese-Cantù (andata 4/10, ritorno 22/11)

3° turno Cantù-Bernareggio (andata 11/10, ritorno 29/11)

4° turno Cantù-Robur Varese (andata 18/10, ritorno 6/12)

5° turno Milanotre-Cantù (andata 26/10, ritorno 13/12)

6° turno Pallacanestro Varese-Cantù (andata 1/11, ritorno 10/1)

7° turno Cantù riposa (andata 8/11, ritorno 18/1)