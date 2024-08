Pronti i raduni del Progetto Giovani Cantù 2024/25; apripista U19 e U17 dal 20 agosto

Tempo di vacanze ma in casa del Progetto Giovani Cantù è stato già pianificata la ripartenza o meglio le date dei raduni delle principali squadre per la stagione agonistica 2024/25.

L'inizio

Apripista come tradizione saranno gli Under 19 Eccellenza quest'anno affidati a coach Mattia Costacurta e gli Under 17 Eccellenza diretti da coach Guido Saibene, che si ritroveranno presso la palestra di via Colombo a Cantù da martedì 20 agosto per il primo allenamento. Oltre ad iniziare la preparazione obiettivo degli U17 sarà anche lavorare in vista del Torneo di Lissone (6-8 settembre) primo allenamento stagionale.

La settimana successiva lunedì 26 agosto toccherà invece alle squadre Under 15 Eccellenza di coach Matteo Bonassi che si ritroverà in via Colombo e l’Under 17 Silver di coach Andrea Rumi a Casnate. Anche gli Under 15 hanno in previsione la partecipazione a ben due torneo: quello di Martinengo, dal 5 all’8 settembre, e quello di Terranova Bracciolini dal 13 al 15 settembre.

Mercoledì 28 agosto sarà la volta degli Under 14 di coach Matteo Cara, che riprenderanno gli allenamenti in via Colombo. Lunedì 2 settembre invece scatteranno i più piccoli dell’Under 13 Gold di coach Matteo Alberio sempre a Cantù nella palestra di via Colombo.