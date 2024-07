Sergio Borghi nuovo general manager del Progetto Giovani Cantù

Annuncio importante in casa del Progetto Giovani Cantù che prima di andare in vacanza ha in serbo alcune ghiotte novità in vista della prossima stagione sportiva 2024/25.

Borghi arrivato al Progetto Giovani

La prima è stata annunciata in queste ore ed è la nomina dello storico responsabile tecnico del movimento Sergio Borghi quale nuovo General manager del club. Per anni Direttore Tecnico della società canturina, dalla stagione 2024-2025 Borghi ricoprirà il ruolo cardine di general manager che lo vedrà mettere le sue competenze tecniche e la sua grande passione a servizio della società e, pur mantenendo il controllo sull'area tecnica, sposterà il suo operato più “dietro le quinte” per coordinare le varie attività societarie e sviluppare quelli che sono anche i progetti per il futuro del basket giovanile a Cantù.

Le prime parole del GM

"Sono davvero onorato e contento di questo nuovo ruolo all'interno della società. Un ruolo che comporta maggiori responsabilità a 360° ma che mi gratifica e mi stimola a fare sempre meglio. Resto sempre vicino all'area tecnica che ora sarà coordinata sul campo da coach Guido Saibene".