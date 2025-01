Seconda divisione: Aurora Montano 3 - Virtus 1

Sconfitta lontano dalle mura amiche per Cermenate nella sfida della 13 giornata in Seconda divisione contro Aurora Montano Lucino.

Sfida tra comasche in Seconda divisione

Avvio di primo set forte delle padrone di casa (5-1, 9-4, 16-6. Le virtussine non reagiscono (20-8, 22-11), lasciano alla formazione di casa il parziale 25-13. Nel secondo set parte avanti Cermenate (0-4, 5-10). La formazione di coach Sartorello mantiene la testa tutta la frazione di gioco (7-12, 10-17, 11-21) vincendo 17-25 il parziale. Buon avvio di Montano nel terzo set (5-1, 9-3). Cermenate non ci sta ed accorcia (13-8, 14-13) impattando sul 15-15. Le virtussine si portano avanti di un break (17-19), ma rispondono subito le padrone di casa (22-19), andando a vincere il parziale 25-22. Avvio punto a punto di quarto set fino al 4-4. Aurora Montano allunga (9-4). Cermenate prova a rifarsi sotto (14-11, 16-14), ma non trova l’aggancio. La formazione di casa allunga nuovamente (23-16), ma le virtussine provano un colpo di reni (23-19, 24-22) che non si chiude lasciando a Montano Lucino il parziale (25-22) e l’incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Como Volley mercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 20.45 a Como.

Info match

AURORA MONTANO LUCINO 3 - VIRTUS CERMENATE 1 (25-13, 17-25, 25-22, 25-22)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Sprovaro, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa.