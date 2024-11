Serie C: Cermenate centra la "cinquina" e si conferma solo in testa

La Virtus Cermenate centra la cinquina vincente e si conferma sola in testa nel girone D di serie C maschile.

La Virtus guida la serie C

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha inanellato la quinta vittoria consecutiva, andando a sbancare anche il non facile campo di Settimo Milanese al termine di una gara non semplice che l'ha vista sotto all'intervallo. Nella seconda parte di gara, però, capitan Jacopo Lepri e compagni hanno piazzato il break decisivo per poi controllare nel finale. Ora a Cermenate è attesa da due turni casalinghi sabato prossimo contro il fanalino Seregno e poi con Varedo.

Il tabellino di Settimo Basket - Virtus Cermenate 73 - 80

Parziali: 20-23, 43-38, 57-65

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 12, Verga Phuwin Simone 12, Giardini Samuele 9, Lakicevic Jovan 9, Molin Leonardo 9, Clerici Matteo 8, Strambini Pietro 7, Lucchini Andrea 6, Cairoli Luca 4, Camara Mamadou 2, Carioni Matteo 2, Botta Pierfrancesco. All. Pogliaghi.

Programma del 5° turno d'andata girone D

Settimo Basket - Virtus Pall. Cermenate 73 - 80, Fortitudo Busnago - Pall. Milano 54 - 60, Novate - Basket Seregno 71 - 62, Bocconi Sport Team Milano - Milanotre Basket 44 - 67 , Robur Et Fides Somaglia - Nuova Argentia Gorgonzola 80 - 74 , Pall. Cerro Maggiore - Pol. Varedo 103 - 74 , Pall. Lissone - Opera Basket Club 71 - 63.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 10; Cerro, Pall. Milano 8; Bocconi, Lissone, Novate, Opera, Settimo 6; Robur Somaglia 4; Gorgonzola, Busnago, Lissone, Varedo, Milanotre 2; Seregno, 0.

Programma del 6° turno d'andata girone D

Sabato 9 novembre ore 21 Cermenate-Seregno, Varedo-Milanotre, Pall. Milano-Novate, Cerro-Lissone; domenica 10 Bocconi-Robur Somaglia, Opera-Busnago, Nuova Argentia Gorgonzola-Settimo.