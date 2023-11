Super Cermenate: è suo il derby comasco

Nel primo set parte bene Briacom (3-5, 5-9). Cermenate risponde subito ed impatta sul 9-9. Punto a punto fino al 14, quando sono le virtussine ad allungare (18-16, 22-19). Le ospiti non mollano e rimettono tutto in discussione sul 23-23. Ma nel finale è Cermenate a trovare il break decisivo che vale il parziale 26-24.

Blackout della formazione di casa nel secondo set. È Briacom infatti a mantenessero sempre la testa: 2-4, 2-8, 7-18, 12-22 chiudendo il parziale con un secco 13-25. Si ribaltano gli animi nel terzo set con Cermenate che, dopo un avvio punto a punto fino al 3-3, allunga (6-3, 15-7). Briacom non reagiscono (22-12) lasciando alle gialloblu di casa il parziale 25-18.

Anche il quarto set è tutto della formazione di coach Rutigliano che parte forte (6-2, 11-4), amministra il vantaggio (13-5, 19-12) e chiude il parziale 25-17 e l’incontro 3-1.

“Finalmente siamo riusciti a tirare fuori il carattere - ha commentato soddisfatto coach Rutigliano - Briacom ha provato in tutti i modi a metterci in difficoltà e nel secondo set ci ha messo ko. Terzo e quarto set abbiamo dimostrato che, se vogliamo, nessuno ci schiaccia in quel modo. Non una partita perfetta, ma di sicuro un vittoria che ci stimola a sacrificarci ancora di più! Settimana prossima ne abbiamo un’altra forse ancora più complicata… dobbiamo rimanere attenti! Brave tutte!!!”.