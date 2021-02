Tennis lariano Federico Arnaboldi vola ai quarti dell’ITF di Antalya

Tennis lariano nuovo colpo grosso del canturino al torneo in Turchia.

Tennis lariano dopo aver eliminato Jacopo Berrettini domani sfiderà l’olandese Veldheer

Ancora una bella impresa per il tennis lariano oltrefrontiera. E ancora una volta in Turchia a compierla è stato oggi il canturino Federico Arnaboldi che è volato ai quarti di finale del torneo Itf d’Antalya valido per il circuito del World Tennis Tour. Oggi infatti il 20enne talento brianzolo ha vinto il secondo impegno del tabellone principale superando nel derby tutto italiano degli ottavi di finale Jacopo Berrettini (fratello del più celebre Matteo) con un secco 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco sulla terra battuta turca. Così dopo le tre vittorie in tre giorni centrate nelle qualificazioni dove aveva battuto nell’ordine lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos, l’ucraino Georgii Kravchenko e il tedesco 23enne Benedikt Henninge, e quella colta nel 1° turno del main draw a spese del serbo Miljan Zekic, oggi Arnaboldi ha centrato il quinto successo di fila che lo lancia tra i primi otto del torneo grazie a un ‘altra prestazione di spessore e carattere.

Ora tra Federico e la semifinale in terra turca c’è l’ostacolo olandese di domani mattina alle ore 10 locali che porta il nome di Mick Veldheer che oggi ha eliminato il serbo Hamid Medejedovic per 7-6, 6-3. Una sfida non facile per il giovane canturino che però ci ha preso gusto e non vuole smettere di stupire ed essere protagonista sulla tetra battuta di Antalya.