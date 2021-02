Tennis lariano Nicolò Giacchi trionfa al Fit Open del Team Veneri San Fermo

Tennis lariano tempo di tornei anche per le racchette della nostra provincia.

Tennis lariano Marco Galimberti vince il secondo torneo All Stars sui campi del circolo di Mariano Comense

Tempo di tornei per le racchette del movimento del tennis lariano. A San Fermo della Battaglia dal 6 febbraio il Team Veneri ha organizzato il primo torneo Fit Open del 2021 in provincia di Como (limitato 2.7) che domenica ha visto i successo di Nicolò Giacchi del Tennis Rovellasca. Giacchi in finalissima ha battuto per 7-5, 6-4 la testa di serie numero 1 Lorenzo Pisano under18 del Circolo La Dominante di Milano. Semifinalisti e anche vincitori dei premi Orianda Andrea (Tennis Academy Milano) e Veneri Primo (Circolo Canottieri Roma). Giacchi in semifinale aveva battuto per 6-1, 6-3 il tennista di casa, Primo Veneri, tesserato per la Canottieri Roma. Nell’altra semifinale invece Pisano aveva superato per 7-5 6-2, Andrea Orianda Under 16 del Milano Tennis Academy. Questo come detto è stato il primo torneo della provincia di Como ammesso nell’elenco stilato da Coni e Federtennis e dunque considerato di interesse nazionale. Ora il Team Veneri organizza il Torneo Open Femminile categorie LIM.2.4 che si giocherà suoi campi di San Fermo da sabato 27 Febbraio al 16 marzo.

Anche a Mariano Comense si continua a giocare

Si continuano a giocare tornei anche sui campi del Circolo di Mariano Comense dove, nell’ultimo weekend, Marco Galimberti ha vinto il secondo torneo All Stars superando in finale il portacolori di casa Tommaso Besana, autore di un’ottima prestazione. Appuntamento ora per il prossimo weekend con una nuova tappa riservata alla categoria Entry Level.

In campo femminile bella finale per la giovane canturina Carola Bisignani

Da segnalare anche un bel risultato in campo femminile dove la giovane Carola Bisignani del Circolo Tennis Cantù ha conquistato la finalissima al Torneo Polisportiva Rugbio di Cusago (limitato 2.8), in provincia di Milano. L’Under 16 del Circolo Tennis Cantù in semifinale aveva battuto per 6-4, 0-6, 7-6 la favorita del torneo, Beatrice Bindolini (2.8, Sporting Milano 3) mentre nei quarti e negli ottavi aveva eliminato (Ludovica e Alessia Monterosso, Under 16 e Under 18) dell’Eco Sport Samarate rispettivamente per 6-4, 6-4 e 6-3, 6-3. Il bel percorso della brianzola si è poi interrotto in finalissima dove dopo avere giocato a lungo alla pari si è arresa ad Alice Musicò, testa di serie numero 3 del Tennis Trezzano, con il punteggio di 7-6, 6-3.