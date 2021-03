Tennis lariano niente tabellone principale del Challenger di Biella per Andrea Arnaboldi  

Tennis lariano nuovi risultati per le racchette nostrane nei tornei internazionali.

Tennis lariano l’atleta canturino battuto nell’ultima sfida di qualificazione dal tedesco Daniel Masur in tre set

Brutte notizie di giornata per il tennis lariano arrivano dal Challenger 4 di Biella. Già perché il tennista canturino Andrea Arnaboldi non è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo dove la settimana scorsa era arrivato fino agli ottavi di finale. Questa volta invece Arnaboldi dopo avere vinto il primo match di qualificazione battendo ieri per ritiro Fabrizio Ornago quando stava conducendo la gara sul punteggio di 6-2, 5-2 , oggi si è dovuto arrendere al tedesco Daniel Masur testa di serie numero 2 delle quali. Una sconfitta arrivata dopo una vera maratona durata quasi tre ore di gioco e che ha visto il tedesco vincere in tre set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4. Daniel Masur ha così vendicato la sconfitta subita da Arnaboldi nell’unico precedente tra i due giocato sempre a Biella l’anno scoro quando il brianzolo si impose per 4-6, 7-6, 7-6 sempre al termine di un’altra maratona combattutissima. Intanto in Croazia nel torneo ITF di Rovigno il cugino di Andrea il 20enne Federico ha superato il turno battendo con un secco 6-1 6-1 l’ungherese Mate Voros.