Volley maschile A2: Pool Libertas vittorioso in casa

Volley A2 maschile, netta vittoria per il Pool Libertas Cantù.

Volley A2 maschile, primo set combattuto

Il Pool Libertas Cantù parte con Fulvio Roncoroni al palleggio, Pietro Corti opposto, Filippo Roncoroni e Samuele Corti schiacciatori, Luca Pellegrinelli e Gabriele Maino centrali, e Alex Arnaboldi libero. Il Pool Libertas non parte bene, e Agliate va subito avanti (1-3). I canturini reagiscono immediatamente con Samuele Corti, impattano a quota 6, e provano a scappare con la battuta in salto di Pietro Corti (10-8). Gli ospiti giocano una buona pallavolo, ma qualche errore di troppo non gli consente di raggiungere la parità. I ragazzi di coach Bernasconi conducono bene il set, e con una buona ricezione riescono a effettuare regolarmente il cambio palla fino al 21-19. A questo punto un errore in attacco di Cantù e un muro dell’Agliatese permettono di rimettere in parità il set a quota 23. Il Pool Libertas, però, non si scompone, e un attacco di Samuele Corti e un muro di Maino chiudono consegnando il set ai padroni di casa (25-23).

Secondo set

Formazione canturina confermata, il set rimane in parità fino a quota 3. Cantù prova a scappare con un attacco Pietro Corti e un muro di Pellegrinelli (7-5). Agliate prova a reagire, ma il Pool Libertas, grazie a una buona battuta e una correlazione muro difesa molto buona, prende il largo (12-7). Una serie di cambi degli ospiti non muta l’inerzia del set, e Cantù si limita a gestire il vantaggio (15-9, poi 19-11 con un attacco di Pietro Corti). Chiude un attacco da posto 4 di Filippo Roncoroni (25-15).

Terzo set

Formazione confermata anche nel terzo set per il Pool Libertas. Agliate parte abbastanza bene e si porta avanti (2-4). Cantù non si distrae e si riporta in parità già a quota 6. Altro break canturino con un muro di Pellegrinelli, e i locali effettuano il sorpasso (8-6). Un buon turno in battuta di Maino permette a Pool Libertas di allungare (15-10). Agliate non molla, e si riporta sotto (16-14). Un attacco di Corti Pietro e una ace di Pellegrinelli riportano avanti la loro squadra (18-14). Entra Rizzi al posto di Filippo Roncoroni, e proprio una sua difesa permette di portare il set fino alla fine in maniera tranquilla (20-15). Chiude un attacco di Maino (25-18).

Il tabellino

Pool Libertas Cantù – Gsa Agliate 3-0

(25-23, 25-15, 25-18)

Cantù: Roncoroni Fu. 2, Corti P. 14, Corti S. 12, Roncoroni Fi. 4, Pellegrinelli L. 7, Maino 6, Arnaboldi (L1), Romanò, Rizzi, Borrozzino, Pellegrinelli G., De Rosa, Garcia (L2). All: Bernasconi, 2°All.: Rossi

Il commento di coach Francesco Bernasconi

“Sono soddisfatto della prova dei ragazzi: abbiamo saputo gestire bene il primo set, che è stato molto combattuto, ma grazie al nostro fondamentale migliore (il muro) siamo riusciti a vincere 25-23. Siamo partiti un po’ contratti ma alla lunga siamo venuti fuori. Finito il

primo parziale, abbiamo giocato con tranquillità e dimostrato che siamo sulla buona strada. Essendo un campionato breve era importante partire bene, cercando di mettere in campo tutto il lavoro iniziato a inizio gennaio. Alla fine la differenza la faranno i dettagli e la gestione dei momenti più importanti per la gara. Stasera la partita è girata nelle parti finali del primo set. Da quel momento siamo usciti noi, mentre Agliate ha perso un po’ di sicurezza nei fondamentali. Ora ci prepareremo per il prossimo impegno sabato prossimo a Bresso consapevoli che dobbiamo ripartire dalla buona gara giocata ieri sera, ma ancora con tanti aspetti da sistemare dal punto di vista tecnico e tattico in settimana”.