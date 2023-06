Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Dall'Archeo Tour della vecchia cava del parco della Spina Verde e del Castello Baradello alla mostra tutta sarda di Erba, passando per i soliti appuntamenti imperdibili dell'Esteta Canturina fino agli spettacoli teatrali in quel di Olgiate.

Como

Torna la festa del quartiere di Rebbio con una tre giorni ricca di attività: dal 16 al 18 giugno cibo, concerti, teatro, animazione per bambini, bancarelle e molto altro. A partire da venerdì 16 giugno alle 18.30 fino alle 23.30 di domenica 18 giugno, una serie innumerevoli di ospiti animerà le vie del quartiere. Tra le associazioni ospiti presenti a Rebbio in Festa ci saranno L’isola che c’è, Battito d’Ali, l’iniziativa Regalo Tutto e la scuola materna di Rebbio, che animeranno i pomeriggi con diverse iniziative. Dal punto di vista concertistico anche gli amanti della musica non si possono lamentare: dal Matteo Giudici Quartet “Improving” al mitico Duo Bucolico che proporrà i suoi classiconi come “S’è Sposata la mia zia” e “Tempi d’oro“, per poi finire con il rock demenziale degli HornyTooRinchos la domenica sera. Tempo anche per gli artisti di strada con Rastelle Sulemano e il Fire Show con Monique Bomboni. Non mancherà come sempre la possibilità di cenare grazie alla cucina dell’Oratorio di Rebbio che delizierà tutti fra fritti misti e molte altre pietanze adatte a tutti i palati. Tutte le info in tempo reale sulla pagina facebook della festa.

Archeo Tour - Dalla vecchia cava al castello. Sabato 17 giugno 2023 alle 14 si terrà uno speciale tour alla Vecchia Cava (in genere inaccessibile) e al Castel Baradello di Como, in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Una visita guidata interessante e coinvolgente, circondati dal verde del Parco, alla scoperta dei due incredibili siti, ricchi di storia e bellezza. La Vecchia Cava, il "Cuore inaccessibile della Spina Verde", è un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. Il Castel Baradello, simbolo della città costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, dalla cui torre si gode un panorama mozzafiato sulla Città e il primo bacino del Lago: quando raggiungi il punto più alto ti sembra di volare sospeso tra l'incredibile paesaggio. Il tour ha una durata di circa due ore e mezza e i costi sono i seguenti: adulti 10€ (invece di 15€), dai 6 ai 14 anni 7€ (invece di 10€), fino ai 5 anni gratis. Informazioni e iscrizioni online.

Ceci n'est pas un cabaret, ep. 1. Sabato 17 giugno 2023 alle 18 e con prezzo di ingresso di 3 euro, il Ministero del rumore e il TeatroGruppo Popolare, in collaborazione con Gener-azioni (progetto rigenerativo creativo e culturale dello spazio) e Guerrilla Comedy presentano "Ceci n'est pas un cabaret, ep. 1". Si balla ridendo, si ride ballando. Suoni e comicità alternativi in una favolosa cornice urbana underground. Una festa per celebrare insieme la potenza creativa del rumore, da quello di una risata a quello che si trasforma in musica. Saliranno sul palco: Umberto Spazio, Francesca Marutti, Carlo Benvenga, Marco Berardinetti, Roberto Adduci. MC: Pat Villajuan. Dj set con 03unit from Como. Qui tutte le info.

Notte al castello. Sabato 17 giugno 2023 alle 22.30, e per una durata di 2 ore, si terrà una serata che non dimenticherai tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato e… mistero. Il Castello Baradello domina la città di Como e il primo bacino del Lago. Le sue mura sono state testimoni di eventi storici importanti ma non mancano vicende misteriose… e inquietanti ospiti. Immagina la serata. Pile alla mano attraverserai i boschi che separano la città dal colle del Castello in compagnia della nostra guida. Insieme aprirete le vecchie porte del Castello e piano piano ne conoscerete la storia, i segreti, i tanti misteri e le inquietanti leggende che lo riguardano. Per i coraggiosi che riescono ad arrivare in cima alla torre di circa 30m sospesa tra boschi e cielo notturno il premio sarà una incredibile vista sulle luci della città e del Lago. Ritorno al punto di partenza con guida, pile… e materiale per i vostri prossimi sogni. All'interno del Castello è aperta la mostra "IRONIKONIRICA" organizzata da Slow Moon con la coprogettazione di Slow Lake Como. La mostra sarà visitabile fino al 3 settembre 2023. Prezzo: 15 euro adulti - 7 euro bambini con prenotazione obbligatoria al sito del Parco della Spina Verde.

Javier Girotto Trio al "Villa del Grumetto Jazz Festival". Domenica 18 giugno 2023 alle 18.30. Bellezza, qualità artistica, sperimentazione e coinvolgimento rendono unico il “Villa del Grumello Jazz Festival”: la sua terza edizione è un viaggio assieme a grandissimi musicisti tra tradizioni musicali e miti della storia del jazz, immersi nell’energia e nel fascino del parco storico e della Serra della Villa del Grumello, coi loro sguardi sul lago e la città di Como. E domenica il super ospite sarà Javier Girotto Trio, il saxofonista argentino che quella serata renderà omaggio ad Astor Piazzolla con “Tango Nuevo Revisited”. Un tributo con interpretazioni dal sapore jazzistico al capolavoro “Tango Nuevo”, registrato con Gerry Mulligan. Presenti anche Gianni Iorio, bandoneon, e Alessandro Gwis, pianoforte & elettronica. Tutte le info sul sito di Villa del Grumello.

Cinema Adolescente. Prima proiezione domenica 18 giugno 2023 alle 21.15 all'Area feste di Sant'Abbondio. Fondazione Rosa dei Venti onlus per festeggiare il suo venticinquesimo anno di attività propone Cinema Adolescente: quattro appuntamenti di cinema sotto le stelle dedicati al mondo dell’adolescenza. Un evento cittadino, patrocinato dal Comune di Como, realizzato con il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e sviluppato grazie alla nascente collaborazione con il Circolo Arci Xanadù, a confermare la volontà della Fondazione di aprirsi sempre più al territorio ponendosi come punto di riferimento per la cura e la prevenzione delle fragilità psichiche in minori adolescenti e giovani adulti. Le proiezioni prenderanno il via il 18 giugno con LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani (2022), per poi proseguire il 25 giugno con BRADO di Kim Rossi Stuart (2022), il 2 luglio con MUSTANG di Daniz Gamze Erguven (2015) e terminare il 9 luglio con LADY BIRD di Greta Gerwig (2017). Ogni film sarà introdotto dal prezioso contributo a cura del filosofo e psicologo Daniele Tonazzo. Per ulteriori informazioni clicca qui.

Cantù

Continuano gli appuntamenti con l'Estate Canturina, il ciclo di eventi organizzato dal Comune di Cantù. Sabato 17 giugno 2023, alle 16, in largo XX settembre si terrà "Cantù dei bambini", un laboratorio di cake design condotto dalla pasticceria Marra. Il giorno dopo, domenica 18, presso la Basilica di Galliano, andrà in scena "L'Apothéose de Corelli", il concerto dell'ensemble "Gli Speziali con appuntamento alle 17. Infine, sempre domenica ma alle 19, all'ex chiesa Sant'Ambrogio ci sarà uno degli appuntamenti della rassegna "Sfoglia Cantù": la presentazione del libro di Rosario Pellecchia dal titolo "Ora che ho incontrato il blues". Ad accompagnare l'autore nella presentazione le musiche di Alex Gariazzo, Paolo Ercoli e Jaime Michaels. Quest'ultimo evento è a cura della biblioteca U. Bernasconi.

A Mariano Comense scatta l'ora della "Tri Pass in Compagnia 2023". La sesta edizione della marcia podistica non competitiva, organizzata dall’organizzazione no-profit Tripass, è fissata sabato 17 giugno: si parte alle 20 dalla chiesa di Santo Stefano a Mariano Comense. Sarà proprio il campanile della chiesa, lo "starter" della camminata, ovvero al suo rintocco, partirà la corsa. I percorsi, per le strade di Mariano, saranno due: uno da 6 km e uno da 12 km, praticabili di corsa o camminando. Il costo d'iscrizione è di 3,50 euro; per chi invece volesse un premio ricordo che verrà consegnato al traguardo, il costo d'iscrizione è di 6,50 euro.

Sempre a Mariano, sabato 17 giugno, "Gli Amici della cultura" inaugurano "Le forme della natura", a cura di Maura Garzillo, una mostra d’arte di paesaggio portata avanti dalla Scuola d’arte di Cabiate. L’evento è in programma alle 18 all’interno dello spazio espositivo "La Bottega", in via Santo Stefano. Saranno tredici i corsisti che esporranno le loro opere: Aldo Giussani, Francesco Sala, Sergio Cerati, Luigi Gaiotto, Daniele Cozza, Daniel Vismara, Daniele Zanardo, Giovanni Guidi, Elva Kreko, Luisa Perego, Saviana Brivio, Davide Bazzani, Raffaella Gazzola. Docenti Mauro Calvi e Akila Porage.

A Carugo, invece, è tempo di "Corricarugo". Domenica 18 giugno il ritrovo sarà per le 7.15 alle Ginestre. Si potrà partire tra le 7.30 e le 9. Sono previsti tre percorsi, da sette, 14 e 21 chilometri, anche su tratti sterrati. Si toccheranno diversi Comuni, da Carugo a Brenna, da Alzate a Inverigo. Ci sarà anche una family run, partenza 9.15, in cui i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi delle scuole. Ci si potrà iscrivere, ad ogni gara, anche la mattina stessa.

Erba

Verrà inaugurata sabato 17 giugno, alle 17 al Museo Civico di Erba la mostra "Sardegna itinerante. Un piccolo viaggio tra le civiltà nuragica e punica" con l’esposizione al pubblico di reperti archeologici di proprietà statale provenienti dal Museo Nazionale di Cagliari e dalla “Collezione Giardini” che verranno concessi in prestito al nostro Museo. In mostra saranno esposti una cinquantina di pezzi di epoca nuragica e fenicio-punica provenienti dalla Sardegna, in particolare bronzetti, armi e ornamenti in bronzo, accanto a diversi recipienti in ceramica. L’obiettivo è quello di presentare al pubblico una parte della ricca e affascinante storia di una regione italiana, la Sardegna, di cui raramente si parla nei programmi scolastici. Sia il pubblico generale, che quello delle scuole in modo particolare, avranno l’occasione di approcciarsi a due grandi civiltà, quella nuragica e quella punica, attraverso le loro testimonianze archeologiche. Qui tutte le informazioni.

La rassegna "Arriva l’estate a Canzo" ha in programma una serie di iniziative per tutti i gusti. Si parte sabato 17 giugno, con "Nati per leggere", letture per bambini da zero a 6 anni, al parco giochi del Parisone, a cura dell’Amministrazione comunale e della biblioteca, con l’ausilio delle lettrici volontarie. Domenica 18 giugno due appuntamenti: alle 18, al Parco Barni, sarà di scena "Arcellazzi magic summer»" con Super Zero show a cura della scuola dell’infanzia; alle 21, in Villa Meda si svolgerà lo spettacolo proposto da "Il giardino delle ore", "La rosa tatuata" tratto dall’opera di Tennessee Williams, per la regia di Simone Severgnini, con gli allievi del secondo anno del corso di teatro Accademia Farm.

Ecotrekking a Inverigo domenica 18 giugno 2023. Torna l’ecotrekkring per pulire il comune con i volontari di SiAmo Inverigo. Dopo aver partecipato alla giornata del Verde Pulito il 21 maggio assieme all’assessorato all’ecologia e all’ambiente e all’associazione Le Contrade Odv, il gruppo di volontari scende nuovamente in strada per rendere Inverigo un posto più pulito. L’appuntamento è per domenica alle 8.30 a Guiano con ritrovo alla Chiesetta. Durante la mattinata i volontari, armati di pinze e sacchetti puliranno una zona, più o meno ampia a seconda di quante persone vorranno unirsi a loro. Dopo un breve briefing, i partecipanti verranno, come da tradizione, divisi in vari gruppi e inizieranno a pulire. Nato nel 2019, il gruppo SiAmo Inverigo è ancora alla ricerca di uno sponsor che aiuti i volontari con l’acquisto del materiale per la raccolta dei rifiuti come le pinze, ad esempio, da poter fornire a chi volesse unirsi a loro.

Il Concerto d'estate a Orsenigo. Ritorna il tradizionale concerto d’estate della banda musicale "La Trionfale". L’appuntamento è fissato per sabato 17 giugno alle 21 in piazza Beltramo. I musicanti locali saranno diretti dal Maestro Laura Rigamonti. L’ingresso alla manifestazione è libero e la banda orsenighese invita tutta la cittadinanza a partecipare al tradizionale appuntamento per dare il benvenuto all’estate. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà alla palestra comunale di via I Maggio.

Olgiate

Gli spettacoli del Teatro Blu. Sabato 17 giugno a Oltrona San Mamette, alle 21 in piazza Europa, andrà in scena "Alice nel paese delle meraviglie" con la compagnia teatrale Panta Rei di Vicenza. Con Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Guido Sciarroni. Testo di Enrico Saretta. Regia di Paolo Bergamo. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà in tensostruttura. Domenica 18 giugno 2023 a Cassina Rizzardi, alle 20.30 in piazza Silvio Pellico, la compagnia La Gru della provincia di Fermo inscenerà "Storie nell'armadio" di e con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri. Regia di Oberdan Cesanelli. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all'interno dell'oratorio parrocchiale.

In Vespa alla scoperta della pieve di Appiano e con lo sguardo rivolto all’inclusione. Sono questi i due elementi alla base del primo raduno di auto e moto d’epoca in programma per domenica 18 giugno ad Appiano Gentile. Voluto dal consigliere Alessio Caifa, avrà come protagonisti il "Vespa Club Olgiate Comasco", l’associazione "Incredabili" e, ovviamente, le persone che decideranno di partecipare alla manifestazione. Ritrovo alle 8.30 in piazza Libertà con iscrizione e successiva colazione. Dopodiché il tour vero e proprio: si snoderà sul territorio appianese e nei Comuni limitrofi e sarà l’occasione per scoprire i luoghi più belli. Alle 11.30 si farà pausa al parcheggio della Pinetina per l'aperitivo. Il rientro al parco di Villa Rosnati è previsto alle 12.45, dove sarà possibile consumare il pranzo preparato dai volontari della Pro loco.

Guanzate a tutta birra. Il tradizionale evento, organizzato dai laboriosi volontari del sodalizio prenderà avvio questa sera venerdì 16 giugno. Una formula vincente che viene riproposta anche quest’anno alla cittadinanza. La manifestazione proseguirà anche domani in piazza Partigiani. A farla da padrone sarà la birra artigianale e i piatti cucinati dai "Mangiacuscienza": stinco, calamari fritti, hamburger di scottona da 200 grammi, salamelle, panini con wurstel e crauti e il dolce. E se questa sera ci sarà uno spettacolo musicale con dj set, domani la manifestazione aprirà alle 17 con gli stand di hobbistica. Fino alle 19, inoltre, non mancheranno le letture animate a cura del gruppo "Un sabato da favola". I piccoli potranno anche divertirsi con la baby dance. Dalle 19, invece, sfilata di moda etica dalla bottega di commercio equo e solidale "Mondo Equo". Alle 21.15, infine, il concerto live della band Hornytoorinchos. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.