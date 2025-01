Al via gli eventi per il Mese della Pace

Si parte domani, mercoledì 22 gennaio, con una rappresentazione sulla figura di San Francesco

Un invito a interrogarsi sul significato del custodire la speranza

Al via l'undicesima edizione del Mese della Pace dal titolo "Custodi di speranza". La rassegna è ispirata al messaggio che ogni primo gennaio viene rivolto da Papa Francesco al mondo intero. L’obiettivo del Mese della Pace 2025 è un invito a interrogarsi sul significato del custodire la speranza in un tempo di incertezza e di conflitti, in un momento storico in cui tutto pare portare alla disperazione, proponendo un ricco intreccio di voci ed esperienze.

Attraverso il linguaggio dell’arte, della parola e del dialogo, la rassegna vuole offrire occasioni per riflettere sull'urgenza di un cambiamento, sulla necessità di una vera e propria rigenerazione del vivere individuale e sociale, alimentando il desiderio di impegnarsi per un mondo più giusto e più pacifico.

"Lu Santo jullare Francesco" con Poggioni

La rassegna presenta un ricco programma di eventi che si aprono domani, mercoledì 22 gennaio, con una proposta teatrale: "Lu Santo Jullare Francesco" diretto e interpretato da Christian Poggioni. Centrale in questa rappresentazione è la figura di San Francesco d’Assisi, simbolo di pace e armonia con il creato. L'appuntamento è per le 21 al cine teatro Excelsior di Erba.

Musiche che guidano alla pace

Il 1° febbraio sarà la volta dell'Orchestra Antonio Vivaldi, diretta dal maestro Ernesto Colombo, insieme alla corale San Pietro al monte di Civate che eseguirà "The armed man: a mass for peace" di Karl Jenkins. Questo concerto, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo dei Laghi, è un percorso ideale in cui la parola cantata guida l'ascoltatore dalla guerra alla pace, con musiche dagli stili diversi fra loro, alcune partiture ritmiche e molto coinvolgenti; brani e testi su un tema di grande attualità.

Non mancheranno incontri e proiezioni cinematografiche

La rassegna proseguirà con degli incontri dedicati al tema del giornalismo in tempo di conflitti, tema caldo in questi nostri giorni, con particolare attenzione alla questione del conflitto israelo-palestinese vista dallo sguardo di chi incarna vie alternative alla violenza; la testimonianza di voci di donne che hanno costruito la pace. In collaborazione con il Cineforum organizzato dal cinema Excelsior, verranno proiettati due film di spessore; Claudio Milani presenterà inoltre lo spettacolo "Cuore", dedicato ai bambini e alle famiglie, esplorando le emozioni e le "mediazioni che costruiscono umanità". Lo spettacolo verrà offerto la mattina alle scuole dell’infanzia e primarie e in serata alle famiglie e agli adulti che credono nel semplice linguaggio delle emozioni.

Chiuderà la rassegna una veglia per la pace

La chiusura della rassegna vedrà una veglia per invocare il dono della pace e condividere passi di speranza e un incontro sulla rigenerazione delle città con la voce autorevole di una docente urbanista e la testimonianza di un gruppo di giovani editori di Scampia che sfidano la miseria con l’amore per i libri.

Undici realtà unite in un percorso fino al 20 marzo

Un ricco percorso che va da mercoledì fino al 20 marzo: voci, testimonianze, arte, linguaggi diversi, per un solo grido che si alza per dire che cambiare è possibile, che sperare nell’umanità è necessario, che costruire la pace è un impegno irrinunciabile. La rassegna coinvolgerà undici enti e associazioni del territorio: da Caritas Erba al Coordinamento comasco per la Pace, passando per Shongoti, le Acli, la Cisl laghi, Granis, Ovci la Nostra Famiglia, Trapeiros di Emmaus, Assemblea Sinodale Decanale, Pastorale giovanile decanale, Nisshash e Lo Snodo, realtà ecclesiali e laiche, unite da un solo impegno di rinnovamento civico e culturale volto a custodire la speranza e costruire la Pace.