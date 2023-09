Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023

Dopo settimane di caldo torrido e sole cocente, ecco che per questo weekend le temperature si abbassano rendendo tutti gli eventi del territorio, e ce ne sono tanti, più vivibili. Dal Giro dei Sei Laghi che prende il via sul nostro Lago di Como agli appuntamenti imperdibili con il Palio del Baradello, dalla due giorni dedicata agli anziani di Cantù ai numerosi eventi erbesi, come la Festa dello Sport di Canzo e il mercato contadino di Anzano del Parco, per concludere con gli appuntamenti tutto cibo e solidarietà dell'Olgiatese.

Il Giro Aereo dei Sei Laghi

L'evento principe del fine settimana è ancora una volta sulle sponde del Lago di Como, o forse sarebbe meglio dire "sul" Lago di Como. Già, perché domani, sabato 16 settembre, si terrà il Giro Aereo dei Sei Laghi. Una competizione che attira a sé piloti da tutto il mondo e che crea un connubio straordinario: si potranno ammirare le manovre dei piloti e idrovolanti di pregiata bellezza all'interno dei fantastici panorami che solo il Lago di Como può regalare. A proposito, abbiamo scritto un articolo interamente dedicato all'evento. Qui il link.

Como

Domani, sabato 16 settembre, Fondazione Scalabrini inaugura un nuovo appartamento per accogliere famiglie sfrattate. La nuova casa è dedicata a Elide Greco. Con la partecipazione speciale di International Dance Lipomo. L'inaugurazione si terrà alle 11 in via Turati 33.

Al Cinema Astra, sabato 16 settembre, alle 15.30 verrà proiettato il film "Emily" di Frances O'Connor. La trama: fe tre sorelle Brontë - Charlotte, Emily e Anne - vivono a Haworth, comunità isolata dello Yorkshire, sotto l'egida del padre, un reverendo protestante severo e autoritario, e insieme al fratello Branwell, allegro e scapestrato. Charlotte ha accantonato il suo talento naturale per la scrittura per diventare insegnante e ad Emily è riservato lo stesso destino socialmente accettabile: ma Emily è troppo 'strana' e viene rimandata a casa dopo essersi dimostrata poco incline a relazionarsi con il mondo 'normale'. L'arrivo nella parrocchia di Haworth di un nuovo pastore, William Wieghtman, sconvolgerà ulteriormente gli equilibri domestici: Emily ne avverte la pericolosità ma è attratta dal giovane uomo che, a sua volta, riconosce l'unicità di quella che diventerà l'autrice del capolavoro 'Cime tempestose', che Charlotte (a sua volta destinata a firmare un altro capolavoro, 'Jane Eyre'), descriverà come 'un libro pieno di gente egoista che pensa soltanto a se stessa'.

Da fine agosto è iniziato il 43esimo Palio del Baradello, ma è proprio in questo fine settima che la città si prepara a ospitare gli eventi più interessanti della manifestazione:

Sabato 16 settembre alle 16 , in piazza Grimoldi, in piazza Duomo, in via Plinio e sotto al porticato del Broletto, si terrà l'entrata in città dell'imperatore Federico di Hohenstaufen detto il "Barbarossa". In piazza Grimoldi nell'area antistante al Vescovado l'Imperatore e l'Imperatrice saranno accolti dal Vescovo e dal Console della città. Al termine della cerimonia di benvenuto si formerà un corteo che attraverso via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele raggiungerà piazza Duomo dove i dignitari umilieranno alle Loro Maestà le chiavi della città. Dal balcone del Broletto l'Araldo leggerà l'Editto di Roncaglia. Il chierico Marcus Cumanus declamerà " la Ballata dei Lacustri". Seguirà la cerimonia di nomina di tre damigelle, figlie della nobiltà cittadina, a dame di compagnia dell'Imperatrice. Di seguito si svolgerà la vestizione del Balivo che verrà elevato al rango di Cavaliere del Sacro Romano Impero direttamente da Sua Maestà Federico. Il Balivo nel suo nuovo rango ordinerà ai suoi Capitani di giurare fedeltà all'Imperatore. L'Imperatrice libererà bianche colombe ricevute in segno di pace e fedeltà. Seguirà l'esibizione di un gruppo di Sbandieratori, i giullari dell'associazione Iannà Tampè chiuderanno il pomeriggio divertendo il pubblico con i loro lazzi e frizzi.

Domenica 17 settembre è in programma il 1° Raduno Sprint Laghi e Valli, con partenza da Como e arrivo a Centro Valle Intelvi. Dalle 8 alle 10 sarà possibile ammirare in piazza Cavour:

vetture storiche rally 1970-1995;

vetture supersportive fino al 2000;

vetture supersportive fino a oggi.

Infine, per gli appassionati di calcio e per i tifosi del Como, domenica alle 16.15 è in programma la sfida tra i biancoblù e la Ternana. Qui info e biglietti.

Cantù

Ormai siamo a settembre, ma gli eventi dell'Estate Canturina continuano imperterriti a intrattenere i frequentatori della città. Due gli eventi del prossimo fine settimana:

Oggi, venerdì 15 settembre, alle 21 alla Basilica di San Teodoro si terrà il XXVIII Festival Organistico Internazionale a cura dell’associazione Amici dell’Organo.

a cura dell’associazione Amici dell’Organo. Sabato e domenica, invece, si terrà in piazza Garibaldi la due giorni dal titolo "Vivere serenamente la Terza età" con incontri, balli, laboratori per i meno giovani. A cura dei servizi Sociali in collaborazione con la Cooperativa Domicare. Anche per questo particolare evento abbiamo scritto un articolo con tutte le informazioni utili.

Erba

Anzano del Parco - Mercato contadino del Parco: ritorna dopo la pausa del mese di agosto, il consueto appuntamento mensile con le bancarelle agroalimentari a chilometro zero al centro sportivo di via Valera. Come da tradizione sarà allestito domani, domenica 17 settembre, la terza domenica del mese: le modalità di organizzazione rimangono le stesse e la manifestazione si svolgerà per tutta la mattinata, dalle 8 alle 12.30. Il centro sportivo ospiterà le bancarelle con prodotti agricoli freschi e trasformati a cura delle attività del territorio. Saranno circa una ventina gli espositori che per tutta la mattinata di domani proporranno la vendita diretta di prodotti agricoli freschi e trasformati. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Anzano e tutta la cittadinanza è invitata. La partecipazione è gratuita. Per ottenere ogni ulteriore informazione sulla manifestazione è inoltre possibile consultare la pagina Facebook dedicata, "Mercato contadino del Parco".

Albavilla - Torna la tradizionale camminata solidale a sostegno di Primavera Odv: sarà domenica 17, in una veste completamente nuova. Organizzata insieme alla Ssd Open Smile di Erba e patrocinata da Fondazione Cariplo, quest’anno la manifestazione sarà ancora più inclusiva: come sempre, aperta a tutti. Quest’anno anche agli amici a quattro zampe. L’appuntamento è alle 9.30 nell’area mercato di via XXV Aprile. Si potrà scegliere tra due percorsi: uno da 3 chilometri adatto anche a carrozzine e bambini; uno da 8,5 chilometri, con saliscendi tra sentieri sterrati di campagna, boschivi e strade asfaltate. Il costo è di 10 euro, gratuito per gli under 6 e per persone con disabilità. Sarà possibile iscriversi in loco, dalle 8.30 alle 9, o anche online. Il ricavato sarà destinato al laboratorio di piscina dei ragazzi del Cse Primavera. Il programma prevede: ritrovo alle 8.30 per iscrizione; partenza alle 9.30; alle 11.30 saluti finali. Possono prendere parte persone di ogni età e capacità; i minori devono essere accompagnati. Come detto, gli animali da compagnia sono i benvenuti: sarà necessario portare la museruola. Tutti sono invitati a indossare una cuffia, degli occhialini, dei braccioli portati da casa o il gadget a tema che verrà fornito alla partenza. Informazioni: comunicazione@primavera-odv.it.

Alzate - Prosegue la rassegna "Musica in Villa": progetto musicale alla 13^ edizione, ideato dal Comune di Alzate con i Comuni di Anzano e Orsenigo e con il sostegno della Bcc Brianza e Laghi nell’intento di valorizzare le dimore storiche del territorio veicolando musica e cultura. La direzione artistica musicale è confermata alla professoressa Claudia Boz, fondatrice dell'Accademia Pianistica Giovani Talenti. Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per domani, domenica 17 settembre, alle 17, a Castello Durini della frazione di Fabbrica Durini, ad Alzate Brianza.

Salirà sul palco il B.A.M.A.S. Contemporary Tango Quartet nel concerto "Da Piazzolla al tango contemporaneo" con i musicisti Flaviano Braga (bandoneon); Tommaso Angelini (violino); Alessio Menegolli (contrabbasso); Maurizio Aiffi (chitarra); Elena Strati (pianoforte) in musiche di Piazzolla, Gallo, Schissi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e la cittadinanza è invitata.

Eupilio - "Aiutiamo la costruzione dell’oratorio": è l’appello lanciato dalla comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria, dall’Asd Samz e dalla Pro loco che per domenica, 17 settembre, organizzano un'intera giornata benefica all’area del Punt d’Inach. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 10.30 proprio al campo del Punt d’Inach. A seguire il pranzo a partire dalle 12.30; nel pomeriggio, dalle 15, inizieranno le attività dedicate ai più piccoli con il truccabimbi e intrattenimento. Alle 19 cucina nuovamente aperta per la cena e, in chiusura di evento, dalle 20.30 musica dal vivo con il gruppo Reverbeers.

Canzo - Sabato 16 settembre, si terrà la Festa dello sport aperta a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria. La mattina si svolgerà presso la pista di atletica, con il raduno dei partecipanti alle 9 e la costituzione dei gruppi. Alle 9.30 inizieranno le attività con la presenza di Laghee mtb team, Us Giovanile canzese e Atletica Triangolo lariano. Alle 12.30 trasferimento per il pranzo al parco di Miro: pasta al sugo gratuita (offerta dal Comune e cucinata dal Green six) per i partecipanti e stand con salamelle e patatine. Alle 14 ci sarà la ripresa delle attività con Asd Judo, Karate do Canzo, K3 volley, Cai Canzo, Tennis club e Basket.

Merone - La Pro loco organizza, per questo weekend, la Festa di fine estate presso l'area parcheggio dell'Oasi di Baggero in località Cava Marna. Sabato 16 settembre, dalle 19 sarà possibile cenare in compagnia gustando fritto misto, mentre domenica 17 settembre, sarà possibile pranzare con brasato al barolo con polenta. Presso lo stand gastronomico, per tutta la durata della manifestazione, è possibile trovare inoltre maxi burger, panini con salamella, patatine, acqua, bibite e birra. Inoltre la serata di sabato sarà allietata con la musica: i dj Aneres e Faber Italy faranno ballare i presenti dalle 21 alle 24 a ritmo di musica dance, house, tech house e revival anni '80, '90 e 2000.

Olgiate

Olgiate Comasco - Domenica 17 settembre, alle 10, "2 ruote per la vita", pedalata per famiglie con partenza dal parco di Villa Peduzzi, organizzata da Fondazione Telethon e Admo, in collaborazione con Avis Olgiate e MBT Falchi Blu. Ci si può iscrivere in alcuni esercizi commerciali del territorio, nelle sedi di Avis Olgiate e dei Falchi Blu, ma anche a partire dalle 9.30 di domenica. Il costo di 5 euro andrà a finanziare la ricerca promossa da Fondazione Telethon e Admo.

Olgiate Comasco - Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre in Villa Peduzzi "Arrosticini vs bombette festival", evento all'insegna dello street food: venerdì 15 settembre serata apertura della manifestazione organizzata da "Italia on The Road - Cibo da strada" e "Via Audio", patrocinata dal Comune di Olgiate. Nell'ambito dell'evento, l'associazione "Amici di San Cataldo" sarà presente con proposte di cucina (gnocco fritto, strozzapreti al ragù e tanto altro) e una finalità di solidarietà: donare aiuto alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione.

Villa Guardia - Sabato 16 e domenica 17 settembre "L'Isola che c'è", fiera della rete comasca dell'economia solidale. Nel parco comunale Garibaldi, ingressi da via Tevere e via Varesina. Ingressi: sabato dalle 10 alle 19.30: adulti 5 euro. Domenica dalle 9 alle 19.30: adulti 5 euro. Bambini (fino a 14 anni), persone con disabilità e serale sempre gratuito.

Montano Lucino - Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 settembre "Fiera settembrina, 43esima edizione". Sabato ci sarà la cena con serata danzante, domenica rassegna dei cavalli, fiera con bancarelle, spettacolo della banda e delle majorettes, gonfiabili, animali e possibilità di mangiare tutto il giorno e alla sera serata danzante. Lunedì, oltre alla rassegna bovina, anche la gita delle scuole.