Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

Manca ufficialmente meno di un mese alla proiezione di "Una poltrona per due" su Italia 1, quindi, manca meno di un mese al Natale. E sarà proprio questo il tema principale degli eventi del fine settimana da qui in poi perché oltre a qualche appuntamento "mosca bianca" inizia la stagione dei mercatini, degli spettacoli a tema natalizio, della Città dei Balocchi e delle luminarie.

Ecco quindi la selezione degli eventi sul nostro territorio nel prossimo fine settimana!

Cosa fare a Como

- Continua il classico appuntamento natalizio a Como. Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 "Natale a Como" aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci.

- Il Natale si avvicina e Cernobbio si prepara ad accogliere le feste e lo spirito natalizio. Anche Villa Pizzo, l’antica dimora cernobbiese che confina con Moltrasio, si prepara al Natale con una serie di appuntamenti aperti al pubblico che andranno ad affiancarsi al ricco programma di proposte inerenti la manifestazione Città dei Balocchi, quest’anno alla sua trentesima edizione. A proposti degli eventi di Villa Pizzo abbiamo scritto un articolo a sé stante che trovate cliccando qui.

- Sabato 2 dicembre 2023 alle 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro. Prenota online.

- Il 2 dicembre 2023, la Fondazione Ratti presenta una giornata intensa di approfondimento sulla mostra "Seth Siegelaub: tessuto arte teoria". Alle 16, un tour guidato della collezione tessile, seguito alle 17.30 da una lectio magistralis di Sara Martinetti, e alle 18 da presentazioni e conversazioni con esperti del settore. Prenotazione gratuita online.

- Sabato 2 dicembre alle 21 si potrà assistere al classico "Il giardino dei ciliegi" di A. Checov, messo in scena dal Gruppo Permanente di TeatroGruppo Popolare nella loro sede di via Castellini 7. Nelle intenzioni del drammaturgo russo è palese l’intenzione di evidenziare l’indifferenza con la quale l’aristocrazia assistette alla sua propria caduta e alla miseria cui costringeva le classi inferiori. Nella lettura di TGP, nello sforzo di rendere contemporaneo il testo, si vuole invece evidenziare il lassismo e la distanza con cui le classi dirigenti di ogni Paese assistono alla catastrofe ambientale, al ribellarsi della natura per le nefande costrizioni cui è soggetta da parte degli esseri umani. Prenota chiamando: 349 3326423 - 338 7985708 o scrivendo a: info@teatrogruppopopolare.it.

- Gli Amici di Zinviè, in collaborazione con TerraLuce Onlus, tornano in scena con uno spettacolo a sostegno di missioni e orfanotrofi in Africa, per portare acqua, cibo, salute e educazione. Lo spettacolo scelto per questa edizione è "A Christmas Carol". Prenota chiamando: 342.0455265 o scrivendo a: amicidizinvie@gmail.com.

- Per chi vuole fare un salto indietro nella storia del Lago di Como c'è la possibilità di salire sul Lario Express, il treno storico parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Da Como si attraversa tutta la Brianza più verde e agricola, su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui il treno effettua brevi fermate. Si giunge infine alla destinazione di Lecco.

Programma turistico solo treno storico , il treno storico parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Giunti a destinazione sarà possibile visitare la città storica racchiusa dentro il quadrilatero delle mura. A bordo treno sarà presente lo staff dell'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori.

, il treno storico parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Giunti a destinazione sarà possibile visitare la città storica racchiusa dentro il quadrilatero delle mura. A bordo treno sarà presente lo staff dell'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori. Programma turistico treno storico + piroscafo, è possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno storico fino a Como e un viaggio sul battello storico “Concordia” in partenza da Como per Bellagio alle 11.30. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano C.le, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione del viaggio di andata la fermata di "Como Pontile". I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como S.G. vengono accompagnati all'area di imbarco presso il molo di p.za Cavour, dove parte il battello. Il ritorno del battello è previsto da Bellagio alle 15.30 con arrivo a Como alle 17.10. Qui le prenotazioni online.

- Domenica 3 dicembre 2023 alle 18.45 l'Hockey Como affronterà l'Asd Pergine per il Campionato senior Italian Hockey League.

- Infine, domenica 3 dicembre alle 20.45 la Pasticceria Fuin invita tutti al suo "Tiramisù e Birra... che storia", un goloso e curioso incontro di letteratura, piacere e birra artigianale. Interverrà Pietro Berra, giornalista e scrittore che nel libro “Il contrabbandiere di libri” su Luigi Dottesio racconta dell’inedito storico legame lariano con il dolce. Il maestro pasticcere Paolo Verga titolare della Pasticceria Fuin descriverà la tecnica di preparazione e delizierà con dolci assaggi. E infine si abbinerà il dolce con esclusive birre di storico valore, guidati dalla competenza di Michele D’angelo, esperto beer sommelier di Maltese. Costo della serata: Soci Slow Food e Sentiero dei Sogni 8€, non soci 10€. Prenotazione obbligatoria online.

Cantù

Cantù - La città da questo weekend si prepara anche a lanciare gli eventi di "Scintille di Natale", ovvero la rassegna natalizia da oltre 70 appuntamenti che animeranno il centro e le frazioni da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio. A questo articolo trovate la presentazione della rassegna e il programma completo che comincia venerdì 1 dicembre, alle 20.30, con il concerto di Natale del Coro Alpino a cura di Avis Cantù, poi si prosegue con l'accensione delle luminarie sabato 2 dicembre alle 17 in piazza Garibaldi e infine si lascerà spazio ai tanti appuntamenti della domenica. Qui la locandina con tutti gli eventi.

Cantù - Continua la rassegna teatrale del San Teodoro che per questa settimana presenta "Carne". La trama: Carne, muscoli e tessuto molle dell’uomo e degli animali. Carne, trasformazione terrena del Verbo divino. Carne al sangue, carne ben cotta, i piaceri della carne, carne viva e carne morta. Lei e Lui, discutono e litigano sulla carne, partendo dalla questione animalista per esplorare territori limitrofi ma meno battuti, la sacralità della carne come forma inalienabile dell’esistenza, i limiti etici della mercificazione della carne, la morte che trasforma la carne in oggetto, lo sfruttamento della carne come base di tutte le forme di sfruttamento apparse nella storia. Lei è vegetariana, o forse vegana, vagamente anti specista. Lui è un inguaribile carnivoro e accetta la “dialettica del sangue” come principio esistenziale. Comici dialoghi si alternano a buffi monologhi. Tutto questo si terrà sabato 2 dicembre alle 21. Prenota il tuo posto online.

Mariano Comense - Sabato 2 dicembre verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Villa Sormani. L’appuntamento è fissato alle 11.30 di questa mattina, all’interno del parco della Villa. La pista resterà poi aperta, per la gioia dei più piccoli, fino a domenica 7 gennaio. Gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20. Gli eventi natalizi, che il Comune ha organizzato insieme all’associazione Pro loco, proseguiranno poi domenica 3 dicembre nella piazzetta di via Santa Caterina con bancarelle, giochi per bambini e l’accensione delle luci di Natale.

Mariano Comense - L’associazione volontari della Fondazione Porta Spinola, come da tradizione, presenta il mercatino di Natale. L’appuntamento è fissato per sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 con prodotti artigianali e gadget natalizi realizzati dai nonni della Fondazione. La location dell’evento è in via Santo Stefano, all’altezza del civico 55.

Arosio - "Natale... In piazza" tornano i mercatini di Natale, organizzati dall'Amministrazione, dall'associazione commercianti e dalla Pro loco. L’evento è in programma per domenica 3 dicembre a partire dalle 10.30 con il mercato degli hobbisti. Dalle 14.30 poi spazio all’apertura dell’ufficio postale degli elfi, con la possibilità di incontrare Babbo Natale. Saranno inoltre attivi i laboratori dove si potranno fare dei biscotti, creare una bella decorazione natalizia e fare delle letture animate di Natale. Ci saranno poi giochi antichi e medievali, per grandi e piccini. E alle 17, spazio alla merenda con "Smile break".

Erba

Ponte Lambro - L’oratorio si trasforma nel Villaggio di Natale. L’iniziativa si svolgerà sabato 2 dicembre, dalle 11.30 alle 18, e a organizzarla è la Pro loco. Dalle 14.30, i bambini potranno addirittura incontrare Babbo Natale, che rilascerà a quanti passeranno a trovarlo "l’attestato di visita" con la firma autentica di Rudolph la renna. Inoltre chi vorrà potrà consegnare la propria letterina che riceverà una risposta nientemeno che da Rovaniemi, dove si trova l’ufficio originale di Babbo Natale al Circolo polare artico. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come la possibilità di provare i quad o i tricicli di legno. I visitatori potranno trovare anche torte e cesti di leccornie per regali natalizi.

Canzo - "Avvento in musica" è l’iniziativa di meditazione in preparazione al Natale che vedrà protagoniste musiche meditative, religiose e natalizie. Si terrà sabato 2 dicembre, alle 21, in Santo Stefano. L’appuntamento, organizzato dalla parrocchia, vedrà esibirsi Davide Scalese Civati al violino e Silvio Panzeri all’organo. L’ingresso è a offerta libera: quanto raccolto andrà a favore della manutenzione dell’antico organo a canne Serassi che è datato 1828.

Asso - Domenica 3 dicembre alle 16.30 andrà in scena in piazza Mazzini l'In...Canto di Natale. Qui sotto trovate tutte le informazioni necessarie.

Albese con Cassano - Domenica 3 dicembre, alle 16 presso il centro polifunzionale, la ProLoco invita i cittadini a partecipare a un evento speciale che farà viaggiare nel tempo per rivivere l'atmosfera dei giochi in legno come quelli di un tempo. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, è promossa e finanziata da Regione Lombardia nell'ambito del progetto “Restiamo insieme”, che incentiva l’organizzazione di iniziative di socializzazione, gioco e benessere per bambini e adolescenti. La ProLoco offre l'opportunità di trascorrere un pomeriggio divertente e educativo con i tradizionali giochi in legno. Un'occasione unica per riscoprire antiche tradizioni ludiche e per condividere momenti di svago in compagnia. Sarà possibile imparare o riscoprire giochi che hanno accompagnato generazioni passate. La ProLoco concluderà la giornata con una deliziosa merenda in compagnia.

Anzano del Parco - Utilizzare l’arte per celebrare la diversità e l’inclusività. E’ questo l’obiettivo del prossimo appuntamento di "Una stazione a regola d’arte", il progetto dell’associazione giovanile Lo Snodo di Erba e dell’associazione Fermiamoci di Anzano. L’appuntamento è fissato per domenica 3 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 presso la sala polifunzionale comunale, di via Valera. Durante l’evento sarà allestita una mostra di opere realizzate da persone con disabilità, provenienti da quattro diverse realtà del territorio: Vivicivico di Tavernerio, Cooperativa Il Melograno e Noi Genitori di Erba, Casa di Dario di Ponte Lambro. L’evento non solo celebra il talento artistico dei ragazzi, ma ha anche l’importante obbiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'inclusione. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto "GG: Giovani in Gioco" del Comune di Erba, finanziato da Regione Lombardia, di cui Lo Snodo e il comune di Anzano sono partner di progetto. L’accesso all’evento è gratuito e non richiede prenotazione.

Tavernerio - Si terrà sabato pomeriggio la prima edizione della Fiaccolata Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini Albese con Cassano e Tavernerio. Il ritrovo degli partecipanti avverrà in due diverse località. Ad Albese, l'appuntamento è in Piazza Motta alle 16.30, mentre a Tavernerio il punto di raccolta sarà il parcheggio in Via Provinciale alle 16.15. Il gruppo di Albese percorrerà la salita da Via Monte Grappa mentre il gruppo di Tavernerio dalla via Sirtole, con salita da Via ai Monti. L'incontro collettivo nella località di Cepp è previsto per le 18. Il percorso proseguirà insieme fino alla Madonna delle Sette Spade. Al termine dell'itinerario, sarà presente un’area ristoro. Sarà obbligatorio utilizzare torce, preferibilmente frontali, per illuminare il percorso. Per garantire un evento sicuro non saranno consentite torce con fuoco reale ma al loro posto, saranno distribuiti bastoncini luminosi. L’evento è patrocinato dai comuni di Albese con Cassano e Tavernerio con la collaborazione della Proloco Albesina. In caso di maltempo l’evento è annullato.

Bosisio Parini - Sabato 2 dicembre alle 16 al Centro Studi per un incontro dedicato al tema della violenza sulle donne. L'evento avrà luogo presso la sala Giuseppe Parini, situata sotto alla biblioteca. Grazia Brambilla, presidente del Telefono Donna Lecco, e Luisa Busato, operatrice volontaria, saranno gli ospiti speciali dell'incontro. Condivideranno informazioni e approfondimenti sul fenomeno della violenza sulle donne nel nostro territorio. Al termine dell'incontro, sarà offerto un buffet per favorire ulteriori discussioni informali sulla tematica trattata.

Olgiate

Olgiate Comasco - Domenica 3 dicembre, centro congressi Medioevo, dalle 18 alle 20.30, "Essere Ragazzi Generazione Z". Rassegna organizzata da un gruppo di circa 30 adolescenti, dai 10 ai 15 anni di età e dal circolo culturale Dialogo, è a cura della professoressa Simona Barberio, patrocinata dai Comuni di Olgiate Comasco e di Valmorea e con la collaborazione della Bill olgiatese (Biblioteca della legalità) e dell’associazione genitori La Lanterna. Presentazione del volume "Il bullismo ed il cyberbullismo in fumetti", mostra di fumetti, dibattito e performance dei ragazzi di Generazione Z. Ingresso libero.

Villa Guardia - Sabato 2 dicembre, alle 16 al centro "Incontro" di via Vittorio Veneto, presentazione del libro "Il gemello di Olonia" di Mario Alzati. Evento accompagnato da un intervento musicale. Seguirà un rinfresco. Ingresso libero.

Villa Guardia - Domenica 3 dicembre i mercatini di Natale a Civello. Nel meraviglioso borgo, la parrocchia di Civello lancia la settima edizione dell’evento natalizio che coinvolge grandi e piccini: 68 espositori, gonfiabili, Babbo Natale e giochi per bambini. Dalle 9 per le strade si respirerà aria natalizia. Dalle 11 aperitivo e apertura della cucina con panini e salamelle, wurstel, patatine, gnocco fritto e tante altre specialità e dalle 14.30, la magia del Natale con i maghi Ares e Kevin Martino. Un’ora più tardi concerto country rock con i Four Aces & A Gun.

Solbiate con Cagno - Domenica 3 dicembre, in piazza Roma in località Solbiate, "Natale a Camelot". Giochi e animazione per i bimbi che vorranno diventare protagonisti dell'avventura. Appuntamento alle 15 con la Compagnia San Giorgio e il Drago. , ingresso libero. A seguire, una golosa merenda. Evento organizzato dall'Amministrazione comunale e dalla commissione Biblioteca col patrocinio di Regione Lombardia. In caso di maltempo ci si sposterà nell'atrio della scuola primaria di Solbiate.

Lurate Caccivio - Un tuffo nel passato in compagnia delle sette note degli Equalong. La musica innanzitutto ed è proprio il caso di dirlo, per merito della serata in calendario sabato 2 dicembre, alle 21. Palcoscenico d’eccezione sarà il polo culturale Spazio Volta 3: a calcarlo gli Equalong, che porteranno gli spettatori a fare un viaggio a ritroso nel tempo. Per l’esattezza a cavallo tra gli anni 70 e 80 con canzoni da non dimenticare.

Guanzate - Natale non è Natale senza i mercatini dei "Mangiacuscienza". Immancabile, puntuale come un orologio svizzero, torna anche quest’anno l’iniziativa organizzata in piazza Partigiani e in via XX Settembre. Un appuntamento imprescindibile per adulti e bambini che potranno, in questo modo, cominciare ad assaporare lo spirito di uno dei periodi più felici dell’anno. Dalle 10 alle 18 di domenica 3 dicembre le associazioni del territorio e l’Amministrazione comunale uniranno le forze per una giornata speciale. Caldarroste, menù con piatti della tradizione e vin brulè la faranno da padrone, ma non mancheranno anche momenti di gioco e le torte a cura della Fondazione Paolo VI. La giornata si svolgerà in via XX Settembre e in piazza Partigiani che, per l’occasione, si riempiranno dei gazebo degli hobbisti. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, letture animate con "Un sabato da favola", merenda alle 15.45 e apparizione di Babbo Natale un quarto d’ora più tardi. Per tutto il giorno, oltre la postazione truccabimbi, ci sarà anche Zio Pasticcio con bolle di sapone, micromagia itinerante e palloncini sagomati

Cassina Rizzardi - All’oratorio si addobba l’albero di Natale. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre. Bambini e ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, sono chiamati a prendere parte al momento di condivisione nel corso del quale si addobberà l’abete. Tutti sono invitati a portare da casa una decorazione in modo da rendere più bello e più colorato possibile il simbolo del Natale. L’attività sarà dalle 14.30 alle 17. Dopo aver addobbato l’albero ci sarà un momento di allegria con un gioco preparato dagli animatori. Pomeriggio imperdibile, soprattutto perché stando insieme e condividendo le varie iniziative il divertimento è assicurato.