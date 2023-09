Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 settembre 2023

L'estate sta finendo e ormai siamo a settembre, ma non mancano gli eventi a Como e in provincia per vivere a pieno in fine settimana.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: si comincia con la Fiera del Libro

In piena estate, sotto il tendone di piazza Cavour a Como si ritrovano i Librai e gli Editori che da tanti anni tengono viva la Fiera del Libro, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i pionieri della promozione culturale girando per città e paesi coi carretti carichi di libri a diffondere la cultura, in modo semplice e diretto.

Lo spirito è sempre quello: dai portici del Broletto (precaria condizione di “negozio” all’aperto sempre minacciato dai malumori del tempo) al più confortevole e vasto tendone di piazza Cavour, l’offerta si è moltiplicata. Migliaia di libri (nuovi, vecchi, usati, d’antiquariato…) per bambini, ragazzi, adulti, amanti della letteratura, dell’arte, della storia anche locale, dei viaggi, dei territori, delle scoperte… sotto il tendone ve ne sono ventimila. Poi gli incontri. Ormai moltiplicati (tre, quattro, cinque presentazioni ogni giorno) trasformano la città, la piazza, la Fiera del Libro in una festa per chi legge e per chi, passando, non riesce a rimanere indifferente. Un fitto calendario di eventi e presentazioni che si apre sempre più ad autori e ospiti nazionali e abbraccia temi importanti per la nostra contemporaneità. Questi, dunque, i programmi per le giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre:

Sabato 2 settembre

Ore 11.00. Amanda Colombo – Meno male che ci siete voi. Dialoga con Sabrina Sigon.

Ore 15.30. Maria Giovanna Farina, Max Bonfanti – Le firme rubate. Quindici giorni per non morire.

Ore 16.30. Francesca Genti – La ballata di Nina Simone. Dialoga con Alessio Brunialti.

Ore 18.00. Antonio Di Bella – Gli Stati Uniti. Dialoga con Alessandro Casarin.

Ore 19.30. Paolo Donà – Dopo Sant’Elia – Nuova edizione a cura di Paolo Donà. Dialoga con Alberto Artioli e Alberto Longatti.

Ore 21.00. Edoardo Massa – Tutti autistici? In dialogo con l’associazione Abilítiamo Autismo.

Domenica 3 settembre

Ore 11.00. Laboratorio creativo “I casi di Borgo Mistero” con Ilaria Perversi.

Ore 15.00. Gabriele Missaglia – Sara e i mille mila. Dialoga con l’illustratrice Alessandra Arrigoni.

Ore 16.30. Davide Morosinotto – Temporali. Dialoga con Jessica Molinari e un gruppo di studenti della scuola Parini di Como.

Ore 18.00. Elena Ferrini – Zampette Avventurose. Dialoga con Antonella Grignola.

Ore 21.00. Flavia Cercato – Il destino dell’ortica. Dialoga con Marco Balzano.

Como

Per la Mostra Miniartextil 32 si terrà sabato 2 settembre alle 17.30 alla Chiesa di San Pietro in Atrio il concerto dell'Orchestra della natura di Daniele Delfino con una performance sonora ispirata ad un racconto di Plinio il Vecchio. Il costo d'ingresso è compreso nel biglietto d'entrata. Prenotazione obbligatoria online.

Per la sezione FuoriFiera, gli eventi collaterali della Fiera del Libro, domani al Cinema Astra alle 21 verrà proiettato Io sono l'abisso, regia di Donato Carrisi. Lago di Como, un luogo che 'se ci butti una cosa se la prende'. Un addetto alla raccolta dei rifiuti colleziona spazzatura perché 'la spazzatura non mente'. Alla sera fa il giro dei locali notturni, nascosto dietro un parrucchino e un paio di baffi finti, e adesca prostitute, tutte bionde e tutte over 60. Una voce maschile da dietro una porta verde gli dice quello che deve fare: compreso punirsi ogni volta che ha sbagliato. Una madre cerca di proteggere le donne del luogo dalla violenza maschile e ogni tanto rivede l'ex marito, un insegnante che vorrebbe che lei lasciasse la loro ex casa coniugale. Una tredicenne con un ciuffo viola ha un rapporto conflittuale con 'un padre d'acciaio e una madre distratta', e rischia di cadere nelle maglie insidiose della Rete. Questi personaggi finiranno per portare a compimento un complicato disegno del destino, che parte dall'assunto che 'il Male è un cerchio'. Il film è tratto dall'omonimo libro di Donato Carrisi ed è stato girato sul Lago di Como, principalmente a Nesso ma anche a Bellagio e nel lecchese, restituendone l’aspetto più cupo sul grande schermo.

Domenica 3 settembre, alla Villa del Grumello, si terrà "I promessi sposi ad alta voce", ovvero la lettura del libro con la partecipazione di 142 lettori (numero dei capitoli nell’edizione dell’adattamento di Gerardo Monizza/NodoLibri) che si prestano a leggere (anche più volte durante la durata dell’evento) per coinvolgere il maggior numero di ascoltatori. I lettori portano una pettorina con il numero del capitolo; gli ascoltatori devono cercarli nel parco, secondo un “indice” che vien loro consegnato all’inizio del percorso. Si tratta di una lettura non definita (da 1 a 142…), magari casuale (secondo gli incontri durante il percorso) e la voglia di ascoltare uno o l’altro capitolo del romanzo.

Sempre per la sezione FuoriFiera, con la rassegna cinematografica Pagine di Cinema, al Cinema Astra domenica alle 17.30 verrà proiettato Umberto Eco: la biblioteca del mondo, regia di Davide Ferrario. Durante le sue lezioni al Politecnico di Milano o all'Università di Bologna, la voce di Umberto Eco risuonava diffusa attraverso casse installate tra i corridoi dell'ateneo e in altre aule. La classe dove "il Prof." teneva lezione era talmente colma di studenti, curiosi e appassionati che si creavano delle file all'esterno. Le stesse file che vediamo strabordare fuori e dentro al Castello Sforzesco di Milano, dove si sono tenuti i suoi funerali il 23 febbraio 2016. Il film di Davide Ferrario parte da qui, dall'annuncio della perdita di questo personaggio che osserviamo, di spalle, camminare tra i corridoi apparentemente infiniti della sua biblioteca. Renate Eco Range, raffinata compagna di Eco e madre dei tanti figli, racconta di essere stata in mezzo a quella folla milanese (e non solo) cercando di raggiungere il marito, acclamato e salutato con affetto e stima.

Prosegue la rassegna dei concertiinvilla2023, giunta alla sua seconda edizione, organizzata dal Conservatorio di Como. E per questo fine settimana propone, domenica alle 20.45 in Villa Imbonati, "Beethoven: quartetti per archi. Beethoven raccontato attraverso i quartetti per archi". La rassegna continua a rinnovarsi nei contenuti grazie ai giovani interpreti e ai loro Maestri restando legata alla sua tradizione e al territorio. La località incontra l’internazionalità nelle bellissime e preziosissime ville sedi dei concerti, patrimonio di arte e cultura. Nei tredici eventi, che abbracceranno tutta la stagione estiva da giugno a settembre concludendosi in autunno il 29 ottobre, i più brillanti studenti interpreteranno diversi repertori dal Barocco alla contemporaneità.

Infine, per 35mm in villa, la rassegna di cinema e arte nell'incantevole parco di Villa del Grumello, alle 21 verrà trasmesso L'ombra di Caravaggio, regia di Michele Placido. Michele Placido ci regala un Caravaggio straordinario, come non lo avete mai visto. Cinema e arte si intrecciano in un racconto passionale e avvolgente, che conquista il pubblico.

Cantù

Torna uno degli appuntamenti più amati dai canturini: domenica, 3 settembre, andrà infatti in scena la quarta edizione della camminata non competitiva "Abilitiamo insieme. Passo dopo passo camminiamo per l’autismo". Tutte le informazioni sull'evento in questo articolo.

Sul finire dell'estate ecco sorgere gli ultimi appuntamenti con l'Estate Canturina: sabato 2 settembre alle 21 in piazza Garibaldi si terrà il concerto tributo dei Queen con quella che gli organizzatori definiscono "probabilmente la miglior tribute band dei Queen in Italia; i musicisti ci faranno rivivere i migliori pezzi della storica band inglese".

Mariano Comense - Nello spazio espositivo de "La Bottega", in via Santo Stefano, al civico 51, sarà possibile visitare "Laudato sì, una mostra effervescente su come aiutare il pianeta", ideata dall’artista Luigi Belicchi. A presentare la mostra sono "Gli Amici della cultura". L’inaugurazione è in programma per domani, sabato 2 settembre, alle 17. L’ingresso per visitare la mostra è libero. Gli orari: giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Erba

Appuntamento con l'arte, il cibo e la musica a Erba in piazza Mercato con lo Street Festival organizzato da "Avis in the Air". Qui sotto tutte le info.

Appuntamento più culturale invece ad Alserio con "Alserio Medievale": un approfondimento storico da non perdere per gli appassionati. Qui sotto tutte le info.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sagra avisina. Domani, sabato 2 settembre, e domani gli iscritti del sodalizio, insieme ai volontari di tante altre associazioni olgiatesi, accoglieranno tutti coloro che vorranno conoscere il mondo delle donazioni e trascorrere qualche ora di svago grazie a numerose attrazioni proposte. Si comincerà questa sera, dalle 18, con una festa anni 70 e aperitivo con il mojito alpino: tutti i partecipanti che si vestiranno a tema riceveranno un drink omaggio. In concomitanza sarà proposto il raduno di maggiolini e pulmini Volkswagen e Fiat 500. Domenica, alle 11, messa al campo, alle 12.30 pranzo su prenotazione a cura del gruppo Alpini di Atri, alle 15 e alle 17 esibizione con moto da cross "Trial Show" dei fratelli Fioletti, Durante il pomeriggio, gonfiabili e intrattenimenti per i più piccoli. Anche il gruppo giovani Avis sarà attivo per raccogliere iscrizioni e sensibilizzare alla realtà avisina. La sera il cuoco Angelo Becci proporrà il toc bellagino, la tipica polenta della perla del Lago di Como, una vera prelibatezza del territorio. Sabato e domenica, per cena, "Osteria 62" proporrà piatti della tradizione e la griglia, mentre gli Alpini di Atri prepareranno gli arrosticini. Sabato sera, l’intrattenimento musicale sarà a cura di «The Beatbox» con un concerto tributo ai Beatles, mentre domenica, dalle 18, musica dal vivo con "I Rigadischi".

Appiano Gentile - Sagra appianese. Il programma della sagra curata da Pro loco, Vigili del fuoco e Corpo musicale appianese, entrerà nel vivo questo fine settimana, dopo l’appuntamento di ieri sera, sabato primo settembre, dedicato ai bambini. Domani, alle 8.30, yoga per tutti e, dalle 15 alle 18, "La prevenzione non va in vacanza" a cura dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Como: i partecipanti verranno bendati e accompagnati a scegliere un oggetto da identificare per comprendere le difficoltà incontrate quotidianamente. Al termine rinfresco. Accompagnamento musicale di Fabrizio Settegrani e intervento dell’autore Andrea Corti. Possibilità di cenare e, alle 21, silent disco. Domenica 3 settembre la tradizionale passeggiata enogastronomica. La "Mangia-Longa", curata dal "Cam" e in collaborazione con la banda e l’"Avis", prenderà il via alle 9: il percorso si snoderà nei luoghi caratteristici dell’appianese con ritorno al parco per le 13, cui seguirà un pranzo in compagnia. Nel pomeriggio, battesimo della sella curato dal "Western Ranch" e, sin dalla mattina, "Pompieropoli" per i più piccoli. Dalle 14.30 alle 18.30 corso di fumetto manga (in biblioteca) e, dalle 16.30, giochi in musica con concerto young band. Possibilità di cenare. Alle 20.45, ballo con la scuola "Nerodanza". Il gran finale sarà alle 22 con il laser show. Successivamente ancora balli.

Montano Lucino - Fervono i preparativi per la trentottesima festa degli anziani. Domani sabato 2 settembre, nell’area fiera di Montano, i cittadini con più di 67 anni sono invitati alla cena. Gli ospiti sono attesi alle 18 per la messa (in caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella chiesa di Montano). Alle 19 ci sarà l’aperitivo cui seguirà la cena. Si proseguirà alle 21 con l’intrattenimento musicale. Durante la festa, come sempre, si darà spazio ai festeggiamenti per gli anniversari di matrimonio. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’"Associazione Volontari", le associazioni presenti sul territorio e i ragazzi degli oratori. Per chi ne farà richiesta, alle 17.30, sarà possibile usufruire del trasporto da Lucino a Montano, così come per il ritorno, alle 22.

Ronago - Tutti in piazza con la "Festa di fine estate": divertimento e buon cibo per grandi e piccini. Oramai è un appuntamento fisso e imperdibile da quattro anni: il primo week-end di settembre la piazza di Ronago si anima con una cena conviviale per salutare la fine della calda stagione. Domani sera, dalle 19, inizierà l’evento organizzato da una quindicina di volontari dell’associazione "Insieme per".

Beregazzo con Figliaro - Prenderà avvio con il raduno di auto, moto e trattori d’epoca la festa patronale di Figliaro. Domenica 3 settembre, infatti, dopo il raduno delle vecchie glorie a due e quattro ruote - dalle 9 nel piazzale della chiesa dedicata ai santi Ilario e Remigio - verrà celebrata la messa, alle 10, alla quale farà seguito la benedizione dei mezzi e il pranzo conviviale. Alla sera, alle 20.30, processione per alcune vie del paese (vie Milano, Madonnina, Europa, IV novembre, Risorgimento e piazza della chiesa) con l’effige della Madonna della Guardia.