Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024

Il maltempo previsto per il fine settimana non fermerà la nostra voglia di eventi e compagnia. Ecco, quindi, la consueta selezione degli appuntamenti da non perdere a Como e nella nostra provincia.

Cosa fare a Como

Como - Il 24 febbraio 2024 alle 15 si potrà prenotare una visita speciale in compagnia di un giardiniere di villa al giardino e alle serre di Villa Carlotta. Scoprire e conoscere i dettagli della natura sotto un'altra veste è un viaggio esplorativo che ci porterà a comprendere la necessità dei tempi di riposo del giardino e del grande lavoro di chi, ogni giorno con passione, si prende cura di alberi, piante e fiori. Il percorso terminerà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse. Target: adulti e bambini, la durata sarà di 90 min. e avrà un costo di 10 euro L'evento si attiverà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Como - Domenica 25 febbraio alle 15 alla Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como, in occasione della presentazione del progetto "Il centro del margine. La città dei cortili 2.0", si terrà lo spettacolo partecipato "Il cerchio di gesso del Caucaso". L'ingresso ha un costo per gli adulti 10 euro e per i bambini 5 euro, per maggiori informazioni e prenotazioni: info@teatrogruppopopolare.it oppure 3493326423 – 3387985708. Tutte le informazione si trovano all'articolo che abbiamo scritto.

Cernoibbio - Tornano gli appuntamenti de “Le Quattro Stagioni di Villa Erba” in collaborazione con il Teatro Sociale AsLiCo, e i grandi concerti “LeSerre Music&Comedy Festival” e “Lake Como Sound Park” targati MyNina. Domenica, 25 febbraio 2024 ci sarà il primo spettacolo "Il freddo gentile". Tutte le informazione si trovano all'articolo che abbiamo scritto.

Como - Sabato 24 febbraio alle 16 alla Libreria Ragionier Bianchi, Mary Baldassarre, artista visiva, propone a ragazzi/e, dagli 8 ai 15 anni un laboratorio didattico sulle stelle. Partendo dal suo libro fotografico, “Se le stelle fossero basse”, Mary, invita i partecipanti ad intervenire pittoricamente sulle sue fotografie e a scrivere acrostici e frasi con le stelle. I lavori eseguiti durante il laboratorio resteranno all’artista per un progetto futuro. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria a libreriaragionierbianchi@gmail.com

Como - Como-Parma è in programma sabato 24 febbraio 2024 alle 16.15 allo stadio Sinigaglia, per la 26esima giornata di Campionato di Serie B.

Como - Sabato 24 febbraio alle 17 il concerto del quartetto suona all'Albergo Terminus. Giacomo Coletti al violino e Stefano Raccagni al violino Alessia Menin alla viola e Anna Camporini al violoncello. Il programma è Francesco Pasquale Ricci (1732 – 1817) – Quartetto in sol maggiore op. 8 n. 5 I. Grazioso II. Cantabile III. Vivace Gaetano Latilla (1711-1788) – Quartetto n. 5 in fa maggiore I.Andante II.Allegro III.Grave IV.Presto Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Quartetto n. 2 in re maggiore, K1 155 (K6 134a) I. Allegro II. Andante III. Allegro molto Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) – Anhang 2 n.2 Ingresso gratuito su prenotazione online.

Como - Sabato 24 febbraio appuntamento con la notte dei racconti: Letture bestiali! Alle 20 alla scuola primaria di via XX Settembre si potranno ascoltare le storie che i lettori di A voce Alta hanno scelto per voi. Storie divertenti e coinvolgenti, commoventi e avvincenti, tutte con animali come protagonisti. Portate un cuscino e/o una coperta, scegliete le stanze in base agli animali che preferite e mettetevi comodi! I volontari dell'associazione La Scuola fa Centro vi accoglieranno a scuola. Ingresso gratuito con iscrizione online obbligatoria.

Como - Il nome del Teatro Nuovo di Rebbio è legato da 36 anni ad uno dei più importanti eventi locali di Como: la rassegna dialettale. Un evento che può essere realizzato, ogni anno, solo grazie all’impegno costante delle compagnie amatoriali che riescono a portare avanti una tradizione così importante come il dialetto. Compagnie teatrali che sono riuscite a sorprenderci, farci ridere ed emozionare. Dietro a tutto ciò, c’è un impegno costante e l’unico appagamento è un applauso e una risata. Per fare teatro bastano pochi ingredienti: attori, risate e pubblico. Sabato 24 febbraio alle 21 ci sarà "Anche stasera curtil e ringhera" del Gruppo della Martesana - Cernusco sul Naviglio Commedia dialettale in due tempi con rivista Musiche a cura di Floriano Siccardi.

Como - Domenica 25 febbraio alle 9.45 all'Istituto Giosuè Carducci ci sarà il "Sunday Breakfast Music". Appuntamento con Simone Savogin, slam poetry e Stefano Fumagalli, chitarra ed elettronica. Ingresso 10€ Prenotazione entro il 23 febbraio 2024 a amicidelcarducci@gmail.com

Como - Domenica 25 febbraio 2024 alle 10, incontro davanti al Tempio Voltiano per la Giornata internazionale della guida turistica. Le associazioni che rappresentano le guide turistiche abilitate italiane sono pronte anche quest'anno a raccontare il patrimonio racchiuso nei territori del nostro bellissimo paese! L'evento è internazionale, istituito dalla World Federation of Tourist Guide Associations. (WFTGA) e promosso in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche ANGT. L'associazione Guide e accompagnatori turistici di Como e provincia organizza la visita guidata Alla scoperta dell’affascinante storia di Como costeggiando le rive del suo Lario. Un’insolita scoperta dell’evoluzione urbanistica di Como nel corso di 2000 anni, lungo la bella passeggiata che va dai giardini pubblici fino ai giardini di Villa Olmo. Il nostro sguardo spazierà tra le eccellenze di Como, intese come emergenze architettoniche e come personaggi che hanno segnato la storia del luogo ma anche quella internazionale. Tra tracce delle antiche maestranze artistiche del lago, torri e cupole, ville di delizia e motoscafi Riva, Paolo Giovio e Alessandro Volta, Antonio Sant’Elia e Giuseppe Terragni, la guida vi farà entrare in stretto contatto col genius loci, lo spirito del luogo. Senza tralasciare il paesaggio, che trionfa ovunque. Visita gratuita. Per info e prenotazioni obbligatorie contattare la guida Anna Raschillà: 339.1497231

Como - Il 25 febbraio 2024 alle 17 al Teatro Sociale Paolo Crepet entra in scena con "Prendetevi la luna". Lo spettacolo: incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accenda i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia. Orari di apertura della biglietteria venerdì dalle 16 alle 19 sabato dalle 10 alle 15. Per prenotazioni tecniche dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16 al +39. 031.270170 o via mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it

Cantù

Cantù - Appuntamento con il cinema portato in teatro. Al Fumagalli di Vighizzolo andrà in scena "Quasi Amici", interpretato da Paolo Ruffini e Massimo Ghini.