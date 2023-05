Mazzonio, successo per la festa del rione pontelambrese

Tante iniziative, sia religiose che civili

Benedizione della auto e processione

E' stata un successo la Festa di Mazzonio. Il rione di Ponte Lambro è stato protagonista grazie alla Pro loco, che ha organizzato un fine settimana di eventi. La giornata di sabato, 27 maggio, è stata dedicata alla parte prettamente religiosa. Il parroco, don Stefano Dolci, ha benedetto le automobili e in seguito si è svolta la processione che ha portato i fedeli in chiesa per la messa. In serata, l'esibizione del coro "Edda Righetto" diretta dal maestro Alessandra Zapparoli.

Domenica di spettacoli ed esibizioni

Nella giornata di domenica, 28 maggio, tante le iniziative presenti fin dalle 10 lungo le vie di Mazzonio. Dal mercatino degli hobbisti all'esposizione artistica, fino alla musica e alla danza dei Brianzoli. "Grazie agli sbandieratori dell’oratorio di Ponte Lambro, alla società di danza città di Erba, ai Brianzoli, agli hobbisti e al comitato genitori del liceo "Galilei". Grazie a Don Stefano per la sua disponibilità e collaborazione. Grazie anche ad Oro Dance e ai The Loft , purtroppo per la pioggia non si sono potuti esibire. Grazie al Gruppo Alpini per esserci sempre. Grazie all’Anc per l’aiuto. Un grandissimo grazie per ultimo ma non per ultimi a Casa di Dario e ai suoi splendidi ragazzi", ha commentato Daniela Sanfelice, presidente della Pro loco, che ha organizzato la manifestazione.