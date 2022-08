Vallassina: una giornata pedonale alla scoperta di Barni

Corti aperte e passeggiate lungo "Un paese in posa"

Protagoniste le vie del piccolo borgo

A Barni torna la tradizionale giornata pedonale. Si chiama "El paes da scuprì" e per un giorno intero domani, martedì 16 agosto, saranno protagoniste le vie del piccolo borgo della Vallassina. Dalle 9 alle 19 i visitatori potranno ammirare le corti aperte nel vecchio nucleo, passeggiare alla scoperta dell'esposizione fotografica permanente "Un paese in posa" e gustarsi gli allestimenti con artigiani, mostre, bancarelle e giochi di una volta. Oltre a sorprese per i più piccoli, tra cui gonfiabili e truccabimbi. Per gli appassionati di due ruote, tour guidati in Mtb a cura di Radaelli sport.

La chiesa apre le porte ai visitatori

Per l'occasione ci sarà anche l'apertura straordinaria della chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo. Inoltre i visitatori potranno pranzare con le lasagne del bar Sport oppure con lo street fodd di piazza Pio XI. A cena, dalle 19, si potrà sostare sui tavoli in piazza. A chiudere la manifestazione ci sarà, alle 21.15, l'albero della cuccagna con Gli acrobati della cuccagna. A seguire musica e divertimento.