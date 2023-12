Coro Aldeia, elevazione musicale dedicata al Natale

Appuntamento nella chiesa dedicata a Santa Gemma a Carpesino

Una serata dai Padri Passionisti

L’Inner Wheel Erba Laghi organizza una elevazione musicale dedicata alle tradizioni del Natale nel mondo fissata per domani, mercoledì 13 dicembre. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa di Santa Gemma dei Padri Passionisti a Carpesino e a esibirsi ci sarà il Coro Aldeia, con la direttrice Emanuela Milani, l’organista Riccardo Tului e la partecipazione del duo «Albireo». Il programma della serata prevede musiche di Sacchi, Rutter, Stopford, Handel e Mendelssohn.

Uno scopo benefico

L’ingresso alla serata musicale sarà a offerta libera, Quanto raccolto, però, servirà a finanziare i prossimi service che l’Inner Wheel club Erba Laghi ha in previsione per il nuovo anno per aiutare le realtà e i bisogni del territorio. Buona musica con un fine benefico.