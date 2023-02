Basket C Gold Cermenate torna al successo: vittoria che vale doppio contro Cernusco

Basket C Gold ieri sera si è aperto il 6° turno di ritorno del girone Rosso

Basket C Gold la Virtus si è imposta in casa per 80-69 ribaltando anche il -7 subito nel match d'andata

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che ieri sera per il 6° turno di ritorno del campionato di basket C Gold è tornata al successo domando in casa la Libertas Cernusco per 80-69. Una vittoria che vale doppio perché permette di distanziare Cernusco e ribaltare il -7 subito all'andata. La squadra gialloblù di coach Spinelli aggancia momentaneamente Vigevano a quota 22 e tornerà in campo domenica 26 febbraio ad Opera.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Libertas Cernusco 80 - 69

Parziali 19-15, 46-40, 67-58

Virtus Cermenate: Barbisan Massimo 15, Nasini Pietro 14, Tremolada Michele 14, Bosa Andrea 13, Villa Lorenzo 8, Freri Federico 6, Verga Phuwin Simone 5, Broggi Mattia 3, Cairoli Luca 2, Carioni Matteo, Landonio Lorenzo, Caccia Luca ne. All. Spinelli.

Libertas Cernusco: Mandelli Luca 11, Campeggi Tommaso 10, Meier Mattia 10, Sirtori Emanuele 8, Franco Tommaso 7, Mazzola Nicolò 7, Ferraris Federico 6, Franco Matteo 5, Gozo Loris 3, Casati Federico 2, Grioni Federico. All. Fili.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 18 ore 21 Cermenate-Cernusco 80-69, Milanotre-Gorgonzola 95-87, Lissone-Varese Academy 58-53, Robur Saronno-Opera 93-81, Marnatese-Basket 7 Laghi 70-73; domenica 19 Nervianese-Vigevano, Cusano-Settimo.

La classifica del girone Rosso

Nervianese, Robur Saronno, Basket 7 Laghi 28; Lissone 26, Vigevano, Professional Link Cermenate 22; Cernusco 18; Gorgonzola, Marnatese, Milanotre 16; Opera 14; Settimo 12; Varese Academy 10; Cusano 6.