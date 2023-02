Basket C Gold: vigilia del 5° turno di ritorno nel girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: Professional Link Cermenate nel mirino c'è lo scontro diretto a Vigevano

Il 5° turno di ritorno del girone Rosso del campionato di basket C Gold punta i fari sullo scontro diretto di sabato 11 quando alle ore 21 a Vigevano la Professional link Cermenate renderà visita alla pari classifica Expo Inox Now.

Una bella sfida tra due squadre in salute e appaiate a quota 20 che puntano ancora più alto: per la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli il doppio obiettivo di continuare il suo buon momento e provare a ribaltare la sconfitta subita all’andata a Cermenate per 75-82.

Intanto la Professional Link conosce il suo prossimo avversario nei quarti di finale della Coppa Lombardia: sarà la Pallacanestro Milano che in settimana ha battuto all'overtime il Social Osa Milano per 84-78.

Il programma del 5° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 11 ore 21 Vigevano-Cermenate (arbitri Bavera-Venezia), 7 Laghi-Opera, Varese Academy-Marnatese, Cernusco-Robur; domenica 12 Gorgonzola-Opera, Settimo-Milanotre; martedì 14 Nervianese-Lissone.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 28; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 24; Lissone 22; Vigevano, Professional Link Cermenate 20; Cernusco 18; Gorgonzola, 16; Marnatese, Opera 14; Milanotre, Settimo 12; Varese Academy 10; Cusano 4.