Basket C Gold: la Professional Link Cermenate perde lo scontro diretto a Vigevano

Basket C Gold: la squadra di coach Gilberto Spinelli si è arresa ai padroni di casa per 59-52

Big match negativo per la Professional Link Cermenate che ha perso a Vigevano lo scontro diretto valido per il 5° turno di ritorno del campionato di basket c Gold. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha dovuto sempre rincorrere i padroni di casa che alla fine si sono imposti per 59-52 agganciando il quarto posto a quota 22. Cermenate resta invece a quota 20 e tornerà in campo sabato prossimo in casa contro il Cernusco (ore 21 arbitri Marchesi-Puglisi) che all'andata si impose per 85-78

Il tabellino di Now Basketball Vigevano - Virtus Cermenate 59 - 52

Parziali 17-14, 31-19, 48-36

Vigevano: Kordis Sandro 13, Di Paolo Francesco 11, Cacciatori Mirco 11, Facchi Andrea 10, Valeiras Creus Javier 10, Invernizzi Bruno 2, Muzio Daniel Christiaan 2, Billi Lorenzo, Bettanti Filippo ne, Facchi Gabriele ne, Litfi Kaled ne, Laverone Matteo ne, All. Zanellati.

Cermenate: Nasini Pietro 15, Verga Phuwin Simone 10, Barbisan Massimo 8, Freri Federico 6, Bosa Andrea 5, Broggi Mattia 5, Villa Lorenzo 3, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Tremolada Michele ne, All. Spinelli.

Il programma del 5° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 11 ore 21 Vigevano-Cermenate 59-52, 7 Laghi-Opera 93-71, Varese Academy-Marnatese 61-72, Cernusco-Robur Saronno 59-74; domenica 12 Gorgonzola-Opera 66-67, Settimo-Milanotre 52-58; martedì 14 Nervianese-Lissone.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 28; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 26; Lissone, Vigevano 22, Professional Link Cermenate 20; Cernusco 18; Gorgonzola, Marnatese, Opera 16; Milanotre 14; Settimo 12; Varese Academy 10; Cusano 4.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 18 ore 21 Cermenate-Cernusco, Milanotre-Gorgonzola, Lissone-Varese Academy, Robur Saronno-Opera, Marnatese-Basket 7 Laghi; domenica 19 Nervianese-Vigevano, Cusano-Settimo.