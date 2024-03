Basket femminile: che weekend nero per le squadre lariane tutte sconfitte in serie C

Weekend nero per le squadre lariane del campionato di serie C di basket femminile. Nel girone Gold Ovest sono andate al tappeto sia la Nonna Papera Mariano alla terza sconfitta di fila che il Villa Guardia che nel finale si è arreso a Legnano. Tris di sconfitte anche nel girone Silver Ovest per Btf Cantù, Vertematese e Basket Como.

I risultati del 4° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 1 marzo ore 21.15 Gallarate-Mariano 60-35, Tradate-Nibionno53-62, sabato 2 ore 20.30 Legnano-Villa Guardia 50-46; domenica 3 Corsico-Lecco.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno 18; Gallarate 16; Lecco 12; Legnano 10; Mariano, Corsico 8; Tradate 4; Villa Guardia 2.

Il programma del 5° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 7 marzo ore 21.15 Tradate-Mariano; venerdì 8 ore 21.15 Gallarate-Villa Guardia, sabato 9 Nibionno-Corsico, domenica 10 Lecco-Legnano.

Questo il cartellone del 4° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 28 febbraio ore 21.15 Basket Como-Cat Vigevano 48-53; venerdì 1 marzo ore 21 Gavirate-Vertematese 58-48; sabato 2 ore 20.30 Btf Cantù-Fernese 46-70, Garbagnate-Trezzano 63-53.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 16; Cat Vigevano, Gavirate 12; Btf Cantù, Trezzano, Garbagnate 10; Vertematese 6; Basket Como 4.

Il programma del 5° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 7 marzo ore Fernese-Garbagnate venerdì 8 ore 21.15 Btf Cantù-Trezzano, ore 21.30 Vertematese-Vigevano; sabato 9 ore 21.30 Basket Como-Gavirate.