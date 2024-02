Basket femminile: anticipo indigesto per Como che è stata stoppata in casa dal Vigevano per 48-53

Il campionato di serie C femminile ha giocato ieri l'anticipo infrasettimanale per il 4° turno del girone Silver Ovest ma non ha portato buone nuove per i colori lariani. Soprattutto in casa del Basket Como che si è dovuto arrender ancora una volta tra le mura amiche al Cat Vigevano che ha sbancato ieri sera il parquet di Casnate per 48-53. Si tratta della sesta sconfitta di fila per le biancorosse lariane che restano così all'ultimo posto al giro di boa del girone d'andata di questa seconda fase lombarda.

Il Basket Como tornerà in campo sabato 9 marzo ancora in casa quando aprirà il ritorno ospitando Gavirate. Intanto domani in campo ci andrà la Vertematese proprio a Gavirate mentre il Btf Cantù giocherà in casa sabato sera contro la capolista Fernese.

Questo il cartellone del 4° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 28 febbraio ore 21.15 Basket Como-Cat Vigevano 48-53; venerdì 1 marzo ore 21 Gavirate-Vertematese; sabato 2 pre 20.30 Btf Cantù-Fernese, Garbagnate-Trezzano.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 14; Cat Vigevano 12; Gavirate, Btf Cantù, Trezzano 10; Garbagnate 8; Vertematese 6; Basket Como 4.