Basket femminile: la canturina Beatrice Del Pero con l'Italia Under23 in campo a Costanza

Si apre oggi un appuntamento importante per il basket femminile azzurro e anche brianzolo. Già perché stasera scattano a Costanza in Romania le finali della FIBA 3x3 Nations League Final che vede impegnata con l'Italia Under23 anche al canturina Beatrice Del Pero convocata nel quartetto azzurro. La squadra italiana debutta oggi contro Egitto e Francia. La fase finale vede in campo queste squadre partecipanti:

ITALIA U23, ROMANIA U23, UNGHERIA U23, LITUANIA U21, LITUANIA U23, CINA U23, GIAPPONE U21, KENYA U23, EGITTO U23, FRANCIA U21, FRANCIA U23, USA U23

Questo il programma azzurro

Giovedì 15 settembre

16.45 Italia-Egitto

18.35 Francia-Italia

Venerdì 16 settembre

Eventuali Quarti, Semifinali e Finale

Le partite saranno trasmesse live in streaming sul canale YouTube della Fiba.

Sabato 17 settembre

Rientro in Italia e fine raduno

Questo il quartetto dell'Italia Under23

Giulia Bongiorno (2000, 177, New Berry Wolves)

Beatrice Del Pero (1999, 178, FuturVirtus)

Sara Madera (2000, 190, Reyer Venezia Mestre)

Giovanna Elena Smorto (1999, 178, BC Castelnuovo Scrivia)