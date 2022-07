Basket femminile, la canturina Beatrice Del Pero con l'Italia 3X3 oggi e domani al torneo di Vienna

Basket femminile: doppio appuntamento estivo per la cestista brianzola con la nazionale.

Basket femminile1: dal 28 al 30 luglio le azzurre si sposteranno a Praga per una nuova tappa delle Women’s Series

Inizi oggi l'avventura della nazionale italiana di basket femminile 3x3 Open che partecipa al torneo di Vienna. Tra le convocate in azzurro che scenderanno in campo oggi 26 e domani 27 luglio anche la cestista di Cantù Beatrice Del Pero che sulla scia del bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo, ora sfiderà Austria, Slovacchia, Spagna e Ungheria. Sarà questo il primo di un doppio appuntamento di fine luglio che vedrà Bea e compagne poi fare tappa dal 29 al 30, in quel di Praga per le Women’s Series. Oltre all’Italia, parteciperanno Austria, Cina, Rep. Ceca, Dusseldorf Zoos (Ger), Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Ulaaanbaatar Amazons (Mongolia)

Le Azzurre convocate

Beatrice Barberis (1995, 178)

Debora Carangelo (1992, 168)

Raelin D’Alie (1987, 160)

Beatrice Del Pero (1999, 178)

Sara Madera (2000, 190)

Stefania Trimboli (1996, 175)

Il Programma azzurro

Martedì 26 luglio

Arrivo a Vienna

Ore 18.20 Italia-Austria

Ore 20.00 Italia-Ungheria U23

Ore 21.15 Italia-Ungheria

Mercoledì 27 luglio

Quarti di finale, Semifinali e Finali

Giovedì 28 luglio

Trasferimento a Praga

Venerdì 29 luglio

Ore 11.00 Italia-Spagna

Ore 14.40 Italia-Dusseldorf

Sabato 30 luglio

Quarti di finale, Semifinali e Finali

Domenica 31 luglio

Rientro in Italia e fine raduno