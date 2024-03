Progetto Giovani Cantù: Bandirali, Pavese e Panceri al lavoro con l'Italia U16, Mazzoleni riserva dell'U18

Nell'uovo di Pasqua il Progetto Giovani Cantù ha trovato belle sorprese tinte d'azzurro. Fioccano infatti le convocazioni con le nazionali giovanili per gli atleti canturini. A cominciare dalla squadra italiana Under18 dove il PGC sarà presente con ben tre cestisti.

Progetto Giovani Cantù: soddisfazioni azzurre

Il Settore Squadre Nazionali maschili ha infatti convocato Luca Bandirali, Riccardo Pavese e Andrea Panceri per il raduno che si svolge a Caorle dal 27 al 30 marzo. I ragazzi saranno impegnati in varie sessioni di allenamento, nonché in due match contro la nazionale croata il 29 e 30 marzo.

Il PGC mette lo zampino anche nella Nazionale italiana Under18. Il suo giovane cestista Federico Mazzoleni, infatti, è stato convocato come riserva a disposizione per il raduno che si terrà a Roma, in preparazione all'Albert Schweitzer Tournament 2024 che si svolgerà a Mannheim e Viernheim in Germania dal 30 marzo all'8 aprile.