Progetto Giovani Cantù: il canturino Luca Bandirali secondo con l'Italia Under16 al Torneo di Iscar

Si è chiusa con un buon secondo posto l'avventura di Luca Bandirali cestista del Progetto Giovani Cantù con la maglia dell'Italia Under16 al Torneo di Iscar che si è svolto nel weekend scorso in Spagna. Dopo aver battuto nel match d'esordio il Castilla Y Leon per 92-83 (Bandirali 12 punti) e la Grecia nel secondo match per 70-50 (Bandirali 17 punti), gli azzurri si sono dovuti arrendere in finale ai padroni di casa della Spagna per 92-52.

Questo il tabellino della finalissima Spagna-Italia 92-52

Parziali: 14-20, 43-35, 80-43

Spagna: Garcia 5, Sanchez* 12, Marina 2, Grau 6, Aparicio, Merebashvili 10, Zurita* 21, Niebla* 10, Rodriguez 4, Viguer* 4, Bermejo 8, Diallo* 10. All: Flores

Italia: Redaelli 4, Zecchi* 6, Iacorossi, Vergnaghi, Gallo* 12, Bresciani, Cattapan* 11, Acunzo, Bellinaso, Triggiani 5, Abreu* 6, Bandirali* 8. All: Buffo

Il calendario del XVI Iscar International Tournament 2023

6 dicembre: Italia-Castilla Y Leon 92-83, Spagna-Portogallo 102-58;

7 dicembre: Polonia-Portogallo 68-49, Castilla Y Leon-Grecia 59-81;

8 dicembre: Italia-Grecia 70-50, Spagna-Polonia 85-75;

Classifiche

Gruppo A: Italia 4, Grecia 2; Castilla Y Leon 0

Gruppo B: Spagna 4, Polonia 2; Portogallo 0

Finali

9 dicembre:

5°/6° posto: Castilla Y Leon-Portogallo 73-82;

3°/4° posto: Grecia-Polonia 100-64.

Finale: