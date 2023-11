Progetto Giovani Cantù: Luca Bandirali convocato con l'Italia Under16, Andrea Panceri riserva a casa

Buone notizie sul fronte azzurro per il Progetto Giovani Cantù. Luca Bandirali, ala del 2008, infatti è stato inserito nella lista dei 16 azzurrini convocati da coach Alberto Buffo, per partecipare al raduno dell'Italia Under16 dal 2 dicembre presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No) dove verrà preparato il Torneo Internazionale di Iscar in programma dal 6 al 9 dicembre.

In Castilla y Leon, si giocherà questa kermesse giunta alla sua 16esima edizione e che vedrà proprio l’Italia partecipare da Campione in carica dopo il trionfo sulla Spagna nella finalissima della passata edizione. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Girone B ed esordiranno contro la selezione di casa il Castilla y Leon il 6 dicembre (alle 18) mentre l’8 dicembre affronteranno sempre alle 18, la Grecia. Nel Girone A invece Spagna, Portogallo e Polonia.

Il 9 dicembre giornata conclusiva con gli incroci tra i due raggruppamenti e le finali. Ricordiamo che lo stesso Bandirali nella scorsa estate si laureò vicecampione d'Europa con la nazionale italiana Under16. Tra le riserve a casa convocato anche un altro cestista canturino la guardia classe 2008 Andrea Panceri.

Gli azzurri convocati

Pablo Giovanni Abreu (2008, C, Pall. Reggiana)

Thomas Acunzo (2008, C, Aquila Basket Trento 2013)

Luca Franco Bandirali (2008, A, Pallacanestro Cantù)

Werther Bellinaso (2008, G, Derthona Basket)

Federico Cattapan (2008, G, Aquila Basket Trento 2013)

Edoardo Di Meo (2008, P, GGS)

Nicolas Fajardo (2008, A, Orange1 Basket Bassano)

Gabriele Gallo (2008, G, Stella Azzurra)

Vittorio Iacorossi (2008, A, Scuola Basket Roma)

Riccardo Pavese (2008, C, Pallacanestro Cantu’)

Pietro Redaelli (2008, P, Pall. Bernareggio 99)

Gabriele Sarghini (2008, G, San Paolo Ostiense)

Vittorio Triggiani (2008, A, Aquila Basket Trento 2013)

Mark Verginella (2008, C, KD Maribor Mladi – Slo)

Giulio Vergnaghi (2008, A, GGS)

Federico Zecchi (2008, P, ABC Castelfiorentino)

Staff tecnico azzurro

Allenatore: Alberto Buffo

Assistente Allenatore: Angelo Gigli

Assistente Allenatore: Nicolas Zanco

Preparatore Fisico: Luca Bolletta (dal 2 al 5 dicembre 2023)

Medico: Gianmarco Gaudenzi

Fisioterapista: Tommaso De Peppo

Team Manager: Domenico Meroni

Programma azzurro