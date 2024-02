Progetto Giovani Cantù: gli U17 brianzoli chiudono al 6°posto il girone lombardo e ora preparano la fase interregionale

E' calato il sipario sulla prima fase del campionato regionale per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Generali Buelli e Raseto Cantù ha infatti terminato il suo cammino nel girone lombardo e lo ha fatto chiudendo al 6° posto dopo che ha perso la finalina a Bernareggio di misura per 85-84 contro la squadra allenata dall'ex Di Giuliomaria. Ora per la formazione canturina diretta da coach Mattia Costacurta comincerà la fase Interregionale.

Il tabellino di BERNAREGGIO -GENERALI BUELLI E RASERO CANTÙ 85-84

Parziali: 14-23, 36-34, 59-58

Basket Bernareggio: Ferrara, Alimbarashvili, Picceri 5, Ciobotariov 8, Aromando 21, Redaelli 21, Popovic 8, Tessariol, Lasagni 12, Baroni 6, Galbusera 4, Saliani. All. Di Giuliomaria.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 18, Aru, De Rosa, Calvio 13, Malano 23, Ghirardi, Rossi 2, Pavese 6, Oliverio, Panceri 16, Bandirali 6. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.