A piedi da piazza Duomo a Milano sino a piazza San Pietro. E’ l’impresa affrontata dal canturino Matteo Valenzisi, 22 anni, canturino con una laurea conseguita ad Aalborg, in Danimarca dove ha studiato per tre anni. Ma non ha affrontato questa avventura per il solo divertimento personale. Con l’iniziativa ha deciso infatti di promuovere una raccolta fondi, destinata all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

A piedi da Milano a Roma per raccogliere fondi per Aism

"Mi è sempre piaciuto spostarmi camminando - ha raccontato - Non avevo mai avuto occasione però di farlo per più di un giorno. Quest’anno, terminati gli studi, volevo intraprendere un cammino, in particolare quello della via Francigena e della cosiddetta via degli Dei, che si sviluppa lungo gli Appennini e collega Bologna a Firenze". Così ha messo a punto un percorso, che ha unito questi due itinerari fino alla Città Eterna.

Grande la soddisfazione per la raccolta fondi fino ad ora realizzata: "Ho cercato di pubblicizzare quello che stavo facendo attraverso i social, con foto e video. L’idea iniziale era di raccogliere 700 euro, ossia un euro per ogni chilometro percorso. Adesso siamo già arrivati a 3.200 euro e la raccolta finisce a fine luglio. La mia idea è di riproporre questa esperienza, magari svolgendola insieme ad altre persone".

