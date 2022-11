Un nuovo mezzo per la Protezione civile di Cantù. Il parco dei veicoli in uso al sodalizio coordinato da Luca Montorfano comincia a risentire un po’ degli anni.

Arriva un nuovo mezzo per la Protezione civile canturina

Così l’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare a un bando lanciato da Regione Lombardia, finalizzato all’acquisto di nuovi veicoli in uso alla Protezione civile. La buona notizia, arrivata in settimana, è che la domanda inoltrata dagli uffici del Municipio è stata accolta. A confermarlo è stato lo stesso coordinatore della sezione canturina della Protezione civile. "Regione Lombardia ha accolto la domanda che è stata presentata per il bando relativo al finanziamento per l’acquisto di un nuovo veicolo - ha puntualizzato Montorfano - Il nostro progetto è quindi stato approvato e per questo motivo siamo molto soddisfatti. Lo siamo ancora di più alla luce del fatto che verrà finanziato con il massimo contributo previsto dal bando". Regione Lombardia ha infatti stanziato la somma di 49.500 euro.

