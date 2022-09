Cambio ai vertici del Comando provinciale dei Carabinieri di Como. I nuovi ufficiali si sono presentati questa mattina alla stampa. Dopo l'addio, lo scorso 4 settembre 2022 del comandante Ciro Trentin, a guidare l'Arma comasca è arrivato il Tenente Colonnello Giuseppe Colizzi. Al suo fianco il nuovo comandante del Reparto Operativo, il Tenente Colonnello Francesco Spera. Infine cambio della guardia anche alla Compagnia di Cantù: con il trasferimento del Maggiore Francesco Coratti, a guidarla sarà il Capitano Christian Tapparo.

Cambio ai vertici dell'Arma: Giuseppe Colizzi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Como

Colizzi, 46enne di origini pugliesi, è sposato con due figli; formatosi all'Accademia Militare di Modena, proviene da Firenze dove ha diretto negli ultimi 6 anni l'articolazione toscana del Ros. Vanta un'esperienza ventennale nei ranghi del Ros laddove ha prestato servizio sin dal 2002 operando nelle città di Milano, Genova e Firenze, occupandosi di delicatissime inchieste in tema di criminalità mafiosa e terrorismo (interno ed internazionale), alcune delle quali - per i brillanti risultati conseguiti - hanno valso importanti riconoscimenti.

Negli ultimi anni ha diretto indagini in tema di infiltrazioni della Ndrangheta in Toscana, nonché curato i fascicoli aperti dalla Procura di Firenze sui delitti del "Mostro di Firenze". Non ultimo ha seguito in prima persona gli aggiornati sviluppi delle indagini sulle "Stragi di mafia del 1993", che proprio nel marzo 2022 hanno portato in Lombardia a perseguire una donna originaria della provincia di Bergamo ritenuta collegata con gli attentatori della strage di Milano via Palestro. Oltre alle variegate esperienze investigative, ha retto in passato il comando della Compagnia di Lecce.

"Ci tengo a ringraziare il comandante Trentin che ha lasciato un comando efficiente, vogliamo proseguire nel solco del lavoro svolto - ha detto - Non voglio fare promesse. Determinate criminalità vanno affrontate in team con le altre forze dell'ordine ed è quello che faremo. Ho infatti già avuto modo di incontrare il prefetto, il questore, il comandante della Guardia di Finanza, il procuratore e il sindaco. Ho anche già avuto occasione di incontrare il neo cardinale Cantoni. Quello che posso dire è che garantiremo con le Stazioni sul territorio la vicinanza alla popolazione e daremo un servizio a 360 gradi, con il contrasto all'illegalità ma anche facendo prevenzione".

LE PRIME PAROLE DEL COMANDANTE COLIZZI

Al suo fianco al comando provinciale è arrivato il comandante Spera, 52 anni, sposato con una figlia di 25 anni, che guiderà il Reparto operativo. Proviene dall'aeroporto militare di Milano-Linate dove ha guidato la Compagnia Carabinieri Polizia Militare. Arruolato nel 1988, ha operato in diversi reparti nella provincia di Messina. Dopo il 2001, diventato Ufficiale, è stato comandante di diverse Compagnie, l'ultima quella di Luino, in provincia di Varese. "Mi ha sempre gratificato avere un contatto diretto con la cittadinanza e ora sono molto felice del nuovo ruolo che mi è stato affidato" ha commentato.

Nuova guida per la Compagnia di Cantù

Alla Compagnia Carabinieri di Cantù arriva invece il Capitano Christian Tapparo che per cinque anni ha guidato la Compagnia di Casale Monferrato.

Classe 1973, è laureato in Scienze politiche; successivamente ha conseguito altri due titoli accademici in Scienze criminologiche applicate e Scienze dell'amministrazione. . E' stato paracadutista dell'Esercito e nel 1999 si è arruolato nell'Arma. E' stato al Nor di Milano e Torino, poi a Verbania.