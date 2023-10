È tutto pronto per il Canturnament, il torneo tra le scuole superiori promosso dalla Pallacanestro Cantù

Dopo il successo dello scorso anno, torna, in grande stile, il Canturnament, il torneo di basket che coinvolge le scuole superiori della provincia di Como promosso dalla Pallacanestro Cantù con l'obiettivo di avvicinare i giovani allo sport e alla società sportiva più vincente del territorio, ma anche con la volontà di far vedere da vicino l'organizzazione e quanto lavoro di squadra ci sia dietro una squadra di pallacanestro.

Le squadre aumentano

Come detto, l'edizione dello scorso anno, la prima, era già stata un successo, ma quella del 2023/24 si preannuncia ancora più entusiasmante perché rispetto alle 6 squadre che lo scorso anno si sono date battaglia in campo, ma anche fuori tra organizzazione e comunicati stampa, se ne sono aggiunte altre 4. Una novità che è stata presentata dal segretario generale Luca Rossini nella conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 ottobre 2023, tenutasi nella sede della Pallacanestro Cantù.

La parola poi è passata al presidente Roberto Allievi:

"Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nel realizzare questo progetto - ha detto - Ma soprattutto ringrazio il Provveditorato di Como e tutti gli Insegnanti perché con il loro impegno fanno capire quanto questo torneo possa essere occasione per unire, per creare una comunità, per avvicinare gli studenti al mondo della pallacanestro e della Pallacanestro Cantù. La società sta cercando di ricostruirsi un'immagine affine a quella del passato e sta cercando di farlo insieme al territorio, per questo abbiamo deciso di organizzare questo torneo, per ricreare questa vicinanza".

Sentitissime anche le parole del general manager della società biancoblù Alessandro Santoro:

"Lo scorso anno abbiamo organizzato la prima edizione e devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti sia per la partecipazione ma anche per il fatto che gli istituti si sono affrontati con grande etica - ha esordito - Questa è tra le iniziative più importanti della Pallacanestro Cantù: spesso siamo orientati a pesare che i risultati più importanti siano quelli che la società guadagni sul campo, ma l'importanza di questo evento credo che sia un qualcosa che rende ancor più speciale quello che facciamo durante la stagione. Questo torneo rappresenta una delle cose più importanti perché bisogna puntare sui giovani e su di loro bisogna lavorare per fare in modo che capiscano che il rapporto tra le persone e la condivisione è fondamentale".

Presenti anche lo sponsor della competizione, l'Ad Tubi con Andrea Degano; il Provveditorato di Como con Jonathan Molteni e la FIP di Como (presente Franco Borghi) che anche quest'anno metterà a disposizione i propri arbitri per le partite tra le scuole. La particolarità è che i direttori di gara saranno coetanei dei giocatori in un ambiente al 100% studentesco.

I gironi e lo svolgimento

Le squadre sono state così suddivise:

Girone A: Istituto Fermi Cantù, Centro Studi Casnati, Setificio Paolo Carcano;

Girone B: Iss Cant'Elia Cantù, Istituto "Pessina" Como, Itis Magistri Cumacini, Liceo scientifico e classico "Alessandro Volta" Como;

Girone C: Liceo Scientifico Galilei di Erba, IIS Jean Monnet Mariano Comense, Liceo Artistico Statale “Fausto Melotti” Cantù.

Il Girone A giocherà il 6 novembre alla palestra comunale di Figino Serenza; il Giorne B, invece, giocherà il 20 novembre al PalaBlackcourth di Albate; e, infine, il Girione C giocherà a Figino Serenza l'11 dicembre. A passare direttamente alle semifinali saranno le prime di ogni girone, mentre le seconde e la terza del Girone B si giocheranno lo spareggio il 15 gennaio per accedere alle final four.

Semifinali e finali che si disputeranno al PalaDesio: le prime il 12 febbraio (data da confermare in base al calendario di Serie A2), le seconde a marzo prima di una partita della Pallacanestro Cantù.

Non solo in campo

Oltre alle squadre, che dovranno seguire determinate regole (come l'obbligo di schierare sempre un giocatore del biennio o di schierare una ragazza nel durante il primo tempo delle pertite), ci saranno anche gli allenatori, i team manager e gli uffici stampa di ogni scuola. Ognuno di loro, dopo le lezioni di formazione offerte dalla società biancoblù, dovrà svolgere il proprio ruolo al meglio se vuole ambire a vincere il titolo di MVP nel ruolo.

Infatti, nella giornata delle finali, non solo verranno premiati la squadra vincitrice e il miglior giocatore, ma anche il miglior allenatore, il miglior team manager e il miglior ufficio stampa.