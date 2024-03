Festeggiano 50 anni con un flash mob in piazza Garibaldi a Cantù.

Festeggiano 50 anni con un flash mob in piazza Garibaldi a Cantù

«Per i nostri 50 anni... ghe sem». Mezzo secolo di vita è un traguardo che va festeggiato, magari con una iniziativa originale. Ed è quella che sono riusciti a organizzare quelli della classe del 1974, che appunto quest’anno, chi prima chi dopo, festeggeranno i 50 anni. Si sono infatti trovati in piazza per un flash mob, il tempo di una fotografia (ma poi anche di una cena), in un giorno particolare, vale a dire giovedì 29 febbraio.

L'idea

«L'idea è partita da un paio di coetanei, ossia creare un gruppo su Whatsapp e scegliere come data il 29 febbraio - hanno raccontato gli organizzatori dell’originale serata di giovedì - Abbiamo scelto il 29 febbraio non a caso: infatti nell'anno 1974, quando siamo nati tutti, non c'era questa data e di conseguenza giovedì nessuno poteva festeggiare il compleanno». Un giorno particolare, dunque, essendo anno bisestile e per questo non a caso è stata scelta questa data.

Il gruppo Whatsapp

«Il gruppo Whatsapp è stato creato per sapere quanti avrebbero potuto essere presenti all'evento di giovedì e per riprendere contatti persi nel tempo. La chat del gruppo è stata chiamata “1974 il tuo anno” ed è rimasta silenziosa fino al giorno 13 febbraio. Da quello successivo è stato aperto con l’obiettivo di comunicare eventuali messaggi». Alle 20.30 in punto, si sono trovati in piazza i compagni di un tempo, gli amici molti dei quali non si vedevano da diverso tempo, per passare qualche minuto insieme, che poi per qualcuno è diventata tutta la sera con una cena in compagnia.

La bella esperienza

«E’ stato molto bello ritrovarsi dopo tanti anni, addirittura dai tempi delle elementari, e scoprire persone sempre viste e frequentate che hanno la tua stessa età! Abbiamo acceso anche dei ceri in ricordo dei nostri coetanei che non ci sono più. Tante sono state le risate scherzose, prendendoci in giro per chi ha messo qualche chilo di troppo, chi è diventato pelato e chi è diventato completamente bianco di capelli». L’idea è quella di ripetere appuntamenti come quello di questa settimana. «Abbiamo concluso la serata con una buona pizza, dandoci un obiettivo per il futuro - hanno aggiunto gli organizzatori - Vale a dire quello di organizzare altri incontri come quello di giovedì, magari ancora più numerosi, per riprendere quei rapporti che il tempo e la distanza in realtà non hanno mai interrotto».