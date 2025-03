Formazione aperta alla cittadinanza, i Vigili del fuoco salgono in cattedra

Formazione e prevenzione dei rischi, i Vigili del fuoco di Appiano Gentile salgono in cattedra.

L'iniziativa dei Vigili del fuoco

Sono tante, tantissime, le iniziative pensate per festeggiare il centoventicinquesimo anniversario di fondazione del distaccamento. Certo, il momento principale sarà a giugno con una due giorni interamente dedicata ai volontari, ma già nei prossimi mesi si moltiplicheranno le iniziative. Venerdì 11 aprile, alle 21, l’appuntamento sarà nella Caserma di Appiano Gentile. Presente il dottor Gennaro Di Maio, funzionario dei Vigili del fuoco del Comando di Como.

"Per tutti i cittadini"

"Sarà una serata aperta alla cittadinanza in cui si parlerà principalmente di prevenzione - esordisce il responsabile di distaccamento Federico Girola - Verranno messi in luce i rischi cui siamo esposti nelle nostre abitazioni e dispensati consigli utili su come evitarli. Il tutto, rientra all’interno della programmazione prevista per il nostro anniversario". E sempre sul tema formazione, anche se questa volta i volontari hanno fatto la parte degli studenti, nella mattinata di sabato 8 marzo si è tenuta una lezione di approfondimento sul gruppo Nbcr. "La giornata ha visto la presenza, nella nostra Caserma, del Comandante provinciale, ingegner Antonio Pugliano - prosegue Girola - L’argomento della lezione, cui hanno partecipato i distaccamenti di Appiano Gentile e di Lomazzo riguarda il nucleo è Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico, Ndr)".