Il liceo Melotti vuole ricostruire la sua storia. La dirigente scolastica: "Raccogliamo testimonianze"

Il liceo artistico «Fausto Melotti» racconta la sua storia. L’iniziativa promossa da Anna Proserpio, dirigente scolastico dell’istituto, e dall’associazione «Amici del Melotti Aps», composta da ex-studenti ed ex-docenti, si propone di ricostruire la storia più recente della scuola a partire dal 1960 fino al 2010, anno in cui è avvenuto il passaggio da istituto d’arte a liceo artistico.

Il liceo Melotti vuole ricostruire la sua storia. La dirigente: "Raccogliamo testimonianze"

La raccolta delle testimonianze è aperta a tutti coloro che si sono resi protagonisti di esperienze o di progetti all’interno dell’istituto. Ma non solo, anche a enti locali o ad aziende che hanno collaborato con l’istituzione scolastica di via Andina. La dirigente Proserpio fa un appello: «Chiedo a quanti siano in possesso di disegni, tavole, modelli, campionature, prototipi, fotografie, video, pubblicazioni, articoli di giornali, attestati di premiazione, riconoscimenti, che testimoniano momenti importanti della vita scolastica di quegli anni, degni di essere raccontati, di compilare il modulo reperibile sul sito della scuola (www.liceoartisticomelotti.edu.it)».

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 13 agosto 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui