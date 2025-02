Il ministro a Cantù: "Associazioni imprescindibili per l'inclusione"

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha partecipato nella serata di venerdì a un incontro pubblico con le associazioni del territorio, organizzato da Cantu Pills, al Salone dei Convegni in piazza Marconi.

L’evento, dal titolo “Insieme per una comunità inclusiva e sostenibile”, ha visto la partecipazione di volontari e rappresentanti delle associazioni che quotidianamente supportano le persone con disabilità e le loro famiglie.

“Ringrazio di cuore Cantu Pills per l’organizzazione, il Sindaco di Cantú Alice Galbiati, tutta l’Amministrazione comunale e in particolare Aurora Lussana per aver sapientemente moderato l’incontro e Maurizio Facchini per aver contribuito in modo determinante all’ideazione. Ma soprattutto ringrazio le associazioni che operano sul territorio - ha dichiarato il Ministro - . È un vero orgoglio per me essere qui e vedere quante realtà locali, attraverso il loro impegno, siano diventate un patrimonio unico e fondamentale per le nostre comunità. Le associazioni e i volontari svolgono un ruolo essenziale nell’aiutare le persone con disabilità e sono un pilastro imprescindibile per l’inclusione e per la costruzione di una società che può davvero contribuire a fare la differenza . Queste realtà sono fondamentali per l’attuazione del Progetto di vita e per il Dopo di Noi. Dobbiamo potenziare i servizi e lavorare insieme, in modo coordinato, per affrontare le tante sfide che ci aspettano, a partire dalla riforma della disabilità che stiamo attuando e che introduce un nuovo sguardo, vedendo in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Il passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona - ha concluso Locatelli - è la vera sfida per non lasciare indietro nessuno”.