Il Plis valorizza il territorio, pulizia dei sentieri in vista della bella stagione

Il Plis si fa bello in occasione della stagione primaverile: intervento da 15.000 euro per rimettere a nuovo i sentieri.

I Comuni investono sul Plis

L’impegno dell’assemblea dei Comuni del parco di interesse sovracomunale Sorgenti del torrente Lura è chiaro e coincide con un bilancio più solido, in grado di sostenere spese maggiori per la manutenzione e promozione dell’area verde. In questo senso, si inserisce l’incarico dato alla cooperativa «Oasi Mosaico» per la sistemazione del percorso lungo l’asse nord-sud, ovvero il principale del Plis. Quello che unisce Uggiate Trevano a Lurate Caccivio. "Mercoledì c’è stato un primo sopralluogo e sono stati raccolti dei rifiuti - precisa l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi - Dopodiché si procederà per step. Prima di tutto lo sfalcio delle erbe infestanti in modo da liberare il percorso, poi la chiusura di eventuali buche lungo il sentiero così da garantire la necessaria sicurezza. Infine, la pulizia dall’immondizia".