“Italiane!", spettacolo teatrale a Cermenate

Lo spettacolo teatrale "Italiane! Le donne che hanno fatto l’Italia", proposto dal Municipio di Cermenate, è a cura della compagnia teatrale “Equivochi". Si terrà venerdì 19 aprile, alle 20.45, all’Auditorium comunale Zucchi.

Uno spettacolo per la libertà

L'Amministrazione comunale di Cermenate, in prossimità della Festa della Liberazione - 25 aprile - ha scelto di proporre, in forma gratuita alla cittadinanza, un evento teatrale, dal titolo«Italiane! Le donne che hanno fatto l’Italia», recital a cura della compagnia teatrale “Equivochi”, di e con Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, musica dal vivo di Riccardo Tagliabue. Lo spettacolo si terrà venerdì 19 aprile 2024, alle ore 20.45, presso l'Auditorium comunale P. A. Zucchi - via G.B. Grassi 27 - Cermenate.

Madri, figlie, sorelle, mogli... Principesse, popolane, artiste, scienziate, imprenditrici... sono tante, tantissime le donne cui dovremmo oggi essere grati per aver "fatto" l'Italia, ognuna con il proprio personalissimo e prezioso contributo. Tuttavia, spesso i loro nomi restano nell'ombra e si conosce la storia solo "a metà". Attraverso una serie di brevi narrazioni, ripercorreremo la lunga strada compiuta fino ad oggi soffermandoci sui ritratti di alcune grandi donne accompagnati da musiche e canzoni. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico e Cultura al numero 031-7776141 o scrivere all'indirizzo e-mail info@comune.cermenate.co.it.