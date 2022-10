E' stata una grande festa per Vighizzolo oggi, sabato 15 ottobre 2022, l'inaugurazione della nuova biblioteca della scuola secondaria di primo grado Turati.

La scuola Turati ha una nuova biblioteca: "Sarà uno spazio culturale per tutta Vighizzolo"

L'anno scorso l'Amministrazione comunale di Cantù ha investito circa 200mila euro per riqualificare gli spazi che ospitavano in passato gli alloggi del custode della scuola. Spazi che l'Istituto Comprensivo Cantù 3, guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Ugga, ha deciso di adibire a nuova biblioteca della scuola, con tanti volumi per ragazzi, ma anche a luogo di incontro per tutta la comunità, dove organizzare eventi culturali per la frazione di Vighizzolo.

Il responso ottenuto oggi è già stato un successo e una conferma che la scelta è stata giusta. La scuola, per l'inaugurazione degli spazi, ha organizzato una serie di laboratori per adulti e bambini. "Sono state più di 200 le iscrizioni alle attività - ha spiegato questo pomeriggio la dirigente Ugga mentre un fiume di persone entrava a scuola - E' una giornata bella, importante e segna il ritorno alla vita comunitaria: da tanto non ci guardavamo negli occhi e sono grata che tutte queste persone abbiamo deciso di trascorrere qui il pomeriggio".

Foto 1 di 4 Alessia Lovece e Giovanna Ugga Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Al suo fianco Alessia Lovece, ex insegnante, che ha messo a punto il progetto della biblioteca e sarà la referente di tutte le attività in questi spazi. I partecipanti hanno potuto partecipare al laboratorio di illustrazione con Simone Frasca, a un incontro con l’autore Gianluca Antoni, a un laboratorio di riciclo creativo con Livio Falzone e a uno di origami con Dalia Orsi. Inoltre Paola Elli ha organizzato una mostra mercato di libri con la casa editrice Usborne. E per concludere in bellezza sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.

Non sono mancati inoltre l'assessore al Lavori pubblici Maurizio Cattaneo e quello all'Istruzione Isabella Girgi che, insieme alla dirigente, hanno tagliato il nastro dei nuovi spazi.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

LA PRESIDE SPIEGA IL PROGETTO

Stephanie Barone