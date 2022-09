Si terrà domani, sabato 10 settembre, lo spettacolo "Ridere" dei Legnanesi, che si esibiranno al Teatro Fumagalli di Vighizzolo dalle 21. L'evento, sold out in pochissimo tempo, devolverà l'intero incasso in beneficenza.

Legnanesi: sold out a Cantù e ricavato in beneficenza

L'evento, annoverato all’interno della rassegna estiva Estate Canturina 2022, è parte della sedicesima edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri, sostenuto da Regione Lombardia, da 14 Amministrazioni, tra cui il Comune di Cantù, e Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con la direzione artistica di Francesco Pellicini. L'acquisto dei ticket, sold out dopo poche ore dall'apertura delle prenotazioni, ha previsto un contributo a partire da 10,00 Euro. Il ricavato raccolto, per un totale di 4.970 euro, verrà devoluto in beneficienza e

sarà così destinato:

- 50% alla Fondazione Comunitaria Onlus del Varesotto a sostegno del progetto Insieme per l'Ucraina (per informarsi e dare il proprio contributo visitare questo link);

- 50% ad AFA - Associazione Famiglie Audiolesi sezione di Cantù per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale realizzato in collaborazione con il Comune di Cantù.

Gli organizzatori dell'evento ringraziano particolarmente la Canturina Servizi Territoriali S.p.A. e gli sponsor Centro Medico Cantù e Mc Donald's Cantù, che hanno sostenuto fortemente l'iniziativa.