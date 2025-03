L'ex sindaco Fontana piange il padre Gianpaolo, morto improvvisamente

La famiglia non si aspettava l’improvvisa scomparsa di Gianpaolo Fontana, 77 anni. Molto conosciuto e amato a Proserpio, ha avuto un incidente mortale mentre era impegnato a tagliare la legna in una zona boschiva.

Trovato morto nel bosco

Il 77enne è stato notato da un runner che passava in quella zona venerdì 21 febbraio: notando il corpo a terra, ha deciso di chiamare immediatamente i i soccorsi ma per il proserpino non c’è stato niente da fare. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico.

Gianpaolo lascia la moglie Rosalia, i figli Elisabetta (ex sindaco di Proserpio) e Adriano con Floriana, i nipoti Alessio, Greta e Simone e le sorelle Anna e Pinuccia. "A portarci via papà è stata una tragica fatalità mentre lui stava tagliando la legna - racconta la figlia Elisabetta - Io e la mia famiglia ci teniamo a dire grazie al runner e ai soccorsi che sono intervenuti. Ma vorremmo ringraziare per la vicinanza e per l’affetto anche i parenti, gli amici, la comunità proserpina, il dottor Corrado Roda e il Comandante dei Carabinieri di Asso Matteo Brivio".

Toccante lettera

Sono molte le persone che apprezzavano il 77enne per le sue qualità, come ad esempio l’umiltà, la gentilezza e la lealtà. Questo affetto è stato dimostrato anche dai tanti cittadini che hanno preso parte ai funerali di Gianpaolo che sono stati celebrati lunedì 24 febbraio presso la Chiesa parrocchiale di Proserpio.

A ricordare l’adorato papà durante le esequie è stata la figlia Elisabetta che ha deciso di leggere una toccante lettera: