Madonna del Rosario, il ricco programma del week-end

Festa patronale della Madonna del Rosario, la parrocchia di Maccio di Villa Guardia scende in piazza.

Madonna del Rosario, fede e divertimento

Gli appuntamenti dedicati sono già iniziati, ma il programma del week-end è ancora più ricco: oggi, sabato 5 ottobre (15-19) e domani, domenica 6 (9-12, 15-19) banco vendita aperto nel salone dell’oratorio: pizzoccheri, trippa, brasato e polenta da asporto; generi alimentari di qualità, prodotti locali, calabresi, fatti in casa come torte e marmellate, fatti sul posto come frittelle, caldarroste e zucchero filato. Oggi, alle 18, messa festiva, poi, alle 20.45, fiaccolata «flambeaux» con la statua della Madonna per le vie Monte Grappa, Europa Unita, Faverio, Negrini, piazza Italia e conclusione in chiesa. Alle 22, apertura serale del banco vendita con la proiezione delle foto dell’estate. Domani, alle 8.30, 18 e 20.15 messa, alle 10.30 la celebrazione solenne presieduta da don Mario Ziviani. Oltre al banco vendita, alle 15 vespro in chiesa e benedizione eucaristica. Segue la festa in oratorio per i 40 anni di ordinazione presbiterale di don Mario, originario di Maccio, con merenda e animazione per bimbi e ragazzi. Un’ora più tardi, incanto dei canestri nel salone, alle 17.45 estrazione dei premi della lotteria e alle 19 chiusura del banco vendita. Lunedì 7 ottobre, alle 20.30, messa ricordando i defunti e, a seguire, presentazione del libro sulla storia della chiesa maccese divenuta santuario.